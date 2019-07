Arbeitsunfall: Mann wird in Maschine eingeklemmt.

Vermutlich Glück im Unglück hat ein Arbeiter gehabt, der sich am Donnerstagnachmittag bei Wartungsarbeiten an einer Maschine in einer Firma in der Auguste-Keßler-Straße verletzte.

Im Zuge der Arbeiten setzte sich gegen 17 Uhr eine Hydraulik in Betrieb, wodurch der 57 Jahre alte Mann in der Maschine samt Kopf eingeklemmt und auch kurzzeitig ohnmächtig wurde. Letztlich gelang es Kollegen, dem Mann aus der misslichen Lage zu helfen. Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert, wo vorerst lediglich Quetschungen diagnostiziert wurden.