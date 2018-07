Arbeitssieg in der Sonne

Mit einem hart erkämpften 10:9-Arbeitssieg gegen die Freiburg Knights fanden die Virngrund Elks des TSV Ellwangen zurück auf die Erfolgsspur in der Baseball-Verbandsliga. Am Sonntag bestätigte Freiburg seinen Ruf, die an Sonnenstunden reichste Stadt in Deutschland zu sein: Mit 32 Grad im Schatten hatten beide Mannschaften zu kämpfen.

In den ersten drei Innings standen beide Defensivreihen sehr sicher. Mit Andreas Hunke als Starting Pitcher ließen die Elks in der Verteidigung nichts zu, aber auch die Breisgauer hatten keine Probleme. Erst im vierten Inning brachten die Elks durch starkes Baserunning und Hits von Johannes Schäffler, René Armbruster, Tim Hunke und Andreas Hunke und durch freundliche Hilfe der Knights vier Punkte auf das Scoreboard. Die Freiburger antworteten wütend: Mit fünf Hits in Folge gelangen ihrerseits vier Punkte, erst ein Pitcherwechsel auf Alexander Wanzek stoppte die Knights.

Elks müssen sich erholen

Im fünften Inning legte Freiburg mit vier Hits und vier Runs nochmals zur 8:4-Führung nach. Die Elks mussten sich davon erst erholen und konnten im siebten Inning ein „Big Inning“ starten. Ellwangen konnte nicht nur die Bases füllen, sondern mit jeweils einem RBI-Single von Bernd Schmidt und Alexander Wanzek zwei weitere Runs sichern, bevor das wichtigste Play des Tages stattfand: Bei gefüllten Bases schaffte Andreas Eppler nach einer langen Verletzungspause nicht nur sein Comeback, sondern auch ein „Big Play“ mit Sahnehäubchen mit einem Drei-Run-Triple ins rechte Feld. Damit ging Ellwangen mit 10:8 in Führung.

Doch Freiburg steckte nicht auf: Im achten Inning holte Freiburg einen Punkt auf, bevor Ellwangen den Ausgleichspunkt auf Home verteidigte. Die Elks hatten anschließend ihre Chance auf die Erhöhung der Führung verpasst; somit stand mit Tim Hunke als Schlusswerfer die Elks-Verteidigung nochmals auf dem Prüfstand. Doch die TSV-Baseballer hielten stand und feierten den dritten Sieg der Saison.

Es bleibt nicht viel Zeit wieder fit zu werden, denn am Sonntag um 15 Uhr sind die Herrenberg Wanderes zu Gast im Waldstadion.