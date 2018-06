Arbeitsmarktkonferenz im Aalener Landratsamt

Um die Entwicklung und Veränderungen des Arbeitsmarktes im Ostalbkreis geht es in der Arbeitsmarktkonferenz, die am Montag, 29. Mai, ab 16.30 Uhr im Aalener Landratsamt stattfindet. Veranstalter sind das Landratsamt Ostalbkreis, die Agentur für Arbeit Aalen und die Fachkräfteallianz Ostwürttemberg. In Impulsreferaten, Expertenforen zu unterschiedlichen Themen zum Arbeitsmarkt und einer Podiumsdiskussion stehen die Herausforderungen der Qualifikation, die Folgen zunehmender Globalisierung und Digitalisierung sowie die Förderung Älterer und Langzeitarbeitsloser im Mittelpunkt.

Nach Begrüßung durch Landrat Klaus Pavel wird Ulrich Walwei, Vizedirektor des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung IAB, über den „Arbeitsmarkt der Zukunft – Entwicklungen und Anforderungen im Ostalkreis“ sprechen. Es schließen sich Impulsreferate von Jochen Kress, Mitglied der Geschäftsleitung der Mapal Dr. Kress KG, und Franz Donner, Senior Vice President der Corporate Human Resources Carl Zeiss AG, an, die darüber referieren, „Wie Bits und Bytes die Arbeitswelt verändern“. Der Rektor der Hochschule Aalen, Gerhard Schneider, wird zum Thema „Digitalisierung verändert die Arbeitswelt“ sprechen.

Anschließend können die Teilnehmer der Arbeitsmarktkonferenz in vier Foren Vorschläge zur Umsetzung folgender Themenfelder im Ostalbkreis erarbeiten: Qualifikationen der Zukunft, Personengruppe 50+, Jobinitiative Ostalbkreis / ESF, Gesellschaftliche Teilhabe im Ostalbkreis.

Die Veranstaltung endet mit einer Podiumsdiskussion unter Moderation von Landrat Klaus Pavel. Es diskutieren Ulrich Walwei, Jörn P. Makko, Dr. Jochen Kress, Josef Mischko, Alexander Hamler und Elmar Zillert.

Aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung bis 15. Mai beim Jobcenter Ostalbkreis, Telefon 07361 / 9800, E-Mail jobcenter@ostalbkreis.de gebeten.