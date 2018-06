Arbeitsmarkt startet mit leichtem Dämpfer

Erstmals seit August 2017 sind die Arbeitslosenzahlen in Ostwürttemberg wieder leicht angestiegen. Im Ostalbkreis sind jetzt 2,9 Prozent arbeitslos, im Dezember waren es noch 2,7 Prozent.

In Ellwangen liegt die Arbeitslosenquote im Januar bei 1,9 Prozent, in Aalen bei 2,7 Prozent, in Bopfingen bei 3,3 Prozent, in Gmünd bei 3,3 Prozent und in Heidenheim bei 4,2 Prozent.

Elmar Zillert, Chef der Aalener Arbeitsagentur, hat mit dem leichten Anstieg gerechnet. Das sei in einem Januar durchaus üblich. Dennoch liege die Arbeitslosenquote im Arbeitsamtsbezirk, zu dem auch Heidenheim gehört, mit 3,3 Prozent so niedrig, wie noch nie. Im Januar vor einem Jahr lag die Arbeitslosenquote noch bei 4,0 Prozent.

Der Anstieg der Arbeitslosenquote fiel mit 0,2 Prozent in Ostwürttemberg moderater aus als im Land. Dort legte die Arbeitslosenquote um 0,3 Prozentpunkte auf 3,5 Prozent zu.

Im Bereich der Arbeitslosenversicherung (Arbeitslosengeld I) waren zum Ende des Berichtsmonats 425 Personen mehr arbeitslos gemeldet als im Vormonat. Dies entspricht einer Zunahme von 11,4 Prozent. Im Bereich der Grundsicherung (Hartz IV) fiel die Steigerung deutlich geringer aus. Hier stieg die Zahl um insgesamt 96 Personen oder 2,5 Prozent an.

Es meldeten sich 1295 Menschen arbeitslos. Das waren 451 mehr als im Vormonat. Demgegenüber haben 607 Personen eine neue Arbeit gefunden.

Im Januar wurden weniger offenen Stellen gemeldet als im Dezember. 965 waren es. Im Vergleich mit dem Vorjahr entspricht das einem Rückgang von 8,3 Prozent. Ein schwacher Wert, findet Zillert, der hofft, dass die Zahl der gemeldeten Stellen saisonbedingt bald wieder steigt.

Die Arbeitsagentur in Aalen setze weiterhin darauf, Arbeitslose im Beratungs- und Vermittlungsprozess eng zu begleiten. Sie sollen qualifiziert werden, damit niemand wegen fehlender Kenntnisse und Fertigkeiten länger arbeitslos bleiben muss, als unbedingt erforderlich: „Denn“, so Zillert, „jeder Tag der Arbeitslosigkeit ist ein Tag zu viel."