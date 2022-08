Arbeitsmarkt spürt Flüchtlinge

Die Zahl der Arbeitslosen ist im August um 745 Personen an-gestiegen. Damit waren insgesamt 9167 Personen in Ostwürttemberg ohne Beschäftigung. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,3 auf 3,6 Prozent. Im gleichen Vorjahreszeitraum waren 220 Personen mehr arbeitslos gemeldet und die Quote lag bei 3,7 Prozent. „Die saisonale Zunahme der Arbeitslosigkeit setzt sich auch im August fort. Vor allem Ausbildungsabsolventen melden sich während der Sommerferien vorübergehend arbeitslos“, erklärt Claudia Prusik, die Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit in Aalen..

So stieg die Zahl der arbeitslosen jungen Erwachsenen unter 25 Jahren zum Vormonat um 267 oder 39 Prozent an, was 35,8 Prozent des Gesamtanstiegs ausmacht. Zudem gibt es einen Anstieg der Arbeitslosigkeit von 7,2 Prozent bei der Grundsicherung. Dieser erklärt sich durch den Übergang geflüchteter Menschen aus der Ukraine, die seit Anfang Juni von den Jobcentern betreut werden. Aktuell sind 1851 Geflüchtete im Jobcenter Heidenheim und im Jobcenter Ostalbkreis gemeldet – dies ist ein Anstieg von 272 Personen im Vergleich zum Vormonat.

„Trotz der momentanen wirtschaftlichen und politischen Widrigkeiten sehen wir weiter positive Trends am Arbeitsmarkt. Die Personalnachfrage bleibt stabil auf hohem Niveau und erhöht sich nochmals zum Vormonat“, sagt Prusik. So meldeten ansässige Arbeitgeber mit 1037 Arbeitsangeboten 96 Stellen mehr als vor vier Wochen, so dass es nun einen hohen Gesamtbestand von 5523 Stellenangeboten gibt. Entsprechend gut seien, so Prusik weiter, die Aussichten auch für junge Menschen mit einer abgeschlossenen Ausbildung oder einem Studium, nach der Ferienzeit eine Anstellung zu finden.

Ein weiteres positives Signal sei, dass die Langzeitarbeitslosigkeit binnen eines Monats um 1,5 Prozent gefallen ist. Vorrangiges Ziel bei den geflüchteten Menschen aus der Ukraine ist es laut Prusik, mit Sprachkursen, Kinderbetreuungsmöglichkeiten und der Anerkennung von Berufsabschlüssen Unterstützung zu leisten. Dies sei der Grundstein für eine ausbildungsadäquate und nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt.

In der Agentur für Arbeit Aalen mit den Geschäftsstellen Bopfingen, Ellwangen, Schwäbisch Gmünd und Heidenheim werden derzeit 4512 Personen betreut. 4655 Personen werden derzeit vom Jobcenter Heidenheim und dem Jobcenter im Ostalbkreis betreut, was einen Anteil von 50,8 Prozent an allen Arbeitslosen ausmacht.

Im Ostalbkreis sind aktuell 6118 Arbeitslose gemeldet, 3025 Frauen und 3093 Männer. Das sind 530 Personen oder 9,5 Prozent mehr als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote lag im August bei 3,4 Prozent, 0,3 Prozentpunkte mehr als im Vormonat. Davon werden 3036 Menschen vom Jobcenter betreut, 234 Personen oder 8,4 Prozent mehr als im Vormonat.

Im Landkreis Heidenheim gibt es derzeit 3049 Arbeitslose, 1528 Frauen und 1521 Männer. Das sind 215 Personen oder 7,6 Prozent mehr als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote beträgt 4,1 Prozent, ein Anstieg von 0,3 Prozent. Vom Jobcenter werden 1619 Personen betreut, 73 Personen oder 4,7 Prozent mehr als im Vormonat.

Im August ist die Kurzarbeit im Vergleich zum Vormonat etwas gestiegen. Insgesamt zeigten neun Betriebe für 248 Beschäftigte Kurzarbeit an. Im Juli 2022 waren es sieben Betriebe für 38 Beschäftigte. Nach wie vor sind die am stärksten betroffenen Bereiche das verarbeitende Gewerbe, vor allem in der Metall- und Elektroindustrie, und der Einzelhandel.

1123 offene Ausbildungsstellen gab es noch im August, die zu besetzen sind. Das sind 141 mehr als im Vergleich zum Vorjahr. „Noch ist der Ausbildungsmarkt in Bewegung. Wer jetzt kurzfristig eine Lehrstelle sucht, hat noch die besten Chancen auf eine der vielen Ausbildungsmöglichkeiten“, sagt Prusik. Die Top 3 der noch unbesetzten Ausbildungsstellen sind Kauffrau/-mann im Einzelhandel, Kauffrau/-mann für Büromanagement und Zahnmedizinische Fachangestellte.