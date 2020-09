Arbeitsmarkt: Keine Trendwende in Sicht

„Nach dem Corona-bedingten Schock am Arbeitsmarkt im Frühjahr und einer Abschwächung des Anstiegs der Arbeitslosenzahlen im Frühsommer, steigt die Zahl der Arbeitslosen im August weiter an. Diese Zunahme fällt im saisonüblichen Umfang aus und ist nur eingeschränkt den pandemiebedingten Belastungen zuzuordnen. Von einer Trendwende kann jedoch nicht die Rede sein“, beschreibt Elmar Zillert, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Aalen, die Entwicklung des Arbeitsmarktes in Ostwürttemberg.

11 572 Personen seien im August von Arbeitslosigkeit betroffen, 451 Personen mehr als noch im Vormonat. Dementsprechend sei auch die Arbeitslosenquote um 0,2 Prozentpunkte auf 4,6 Prozent angestiegen. Der Anstieg der Arbeitslosigkeit fiel damit in Ostwürttemberg geringer aus als im Landesdurchschnitt, wo die Zahl der Arbeitslosen um 4,9 Prozent zunahm. „Betrachten wir die Entwicklung in den beiden Landkreisen des Agenturbezirkes, ist festzustellen, dass der Anstieg der Arbeitslosigkeit im Landkreis Heidenheim mit einer Zunahme von 2,3 Prozent oder 89 Personen auf nunmehr 3954 Arbeitslose im August deutlich geringer ausgefallen ist als Im Ostalbkreis, wo wir einen Anstieg um 5,0 Prozent auf 7.618 Arbeitslose zu verzeichnen haben“, so Zillert. Damit liegt die Arbeitslosenquote im Landkreis Heidenheim bei 5,3 und im Ostalbkreis bei 4,2 Prozent.

Den höchsten Anstieg verzeichnete mit 23,6 Prozent die Gruppe der unter 25-Jährigen. 1408 Jugendliche und junge Erwachsene waren Ende August arbeitslos gemeldet, das sind 269 Arbeitslose mehr als im Juli. „Wie in jedem Jahr erwarten wir aber in den nächsten Wochen bei diesem Personenkreis wieder einen Rückgang der Arbeitslosenzahlen“, weiß der Vorsitzende. Denn bei vielen jungen Menschen, die nach einer Ausbildung, einem Schulbesuch oder einem Studium nicht direkt in eine Anschlussbeschäftigung übergegangen seien, sei das nach der Ferien- und Urlaubszeit oft der Fall. Der Rückgang werde jedoch Corona-bedingt moderater ausfallen als in den vergangenen Jahren.

Die Nachfrage nach Arbeitskräften hat im August leicht zugenommen, so sind der Agentur für Arbeit und den Jobcentern in Ostwürttemberg laut Zillert im August 592 neue Arbeitsstellen zur Besetzung gemeldet worden. „Das ist ein Plus von 73 neuen Beschäftigungsmöglichkeiten gegenüber dem Monat Juli.“ Ein Vergleich mit dem Vorjahr zeige jedoch, dass im August 2019 mit 1468 gemeldeten Arbeitsstellen die Nachfrage nach Arbeitskräften mehr als doppelt so hoch war.

Auf dem Ausbildungsmarkt sei die Zahl der Bewerber im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 11,4 Prozent zurückgegangen. Dennoch sei die hohe Ausbildungsbereitschaft der Betriebe in Ostwürttemberg sehr erfreulich. Aktuell stehen 1112 unbesetzte Ausbildungsstellen 277 unversorgten Bewerbern gegenüber. Trotz der Auswirkung der Corona-Pandemie werde die Diskrepanz von noch zu besetzenden Stellen gegenüber den noch suchenden Bewerbern immer größer. Derzeit kämen vier offene Ausbildungsmöglichkeiten auf einen Bewerber.

Zur Kurzarbeit sagt Zillert: „Der Arbeitsmarkt in Ostwürttemberg wird weiterhin deutlich von Kurzarbeit gestützt. Ohne dieses bewährte Instrument wäre die Zahl der Entlassungen in Ostwürttemberg deutlich höher.“ Seit Beginn der Pandemie hätten insgesamt 4573 Betriebe eine Kurzarbeitergeld-Anzeige gestellt. Davon entfielen 3347 auf den Ostalbkreis und 1226 auf den Landkreis Heidenheim. Betroffen seien im Ostalbkreis also 57 496 und 19 608 Arbeitnehmer im Landkreis Heidenheim.