Arbeitsmarkt: Gute Chancen für Hartz-IV-Empfänger

Will Thomas Koch, der Leiter des Jobcenters im Ostalbkreis, die momentan gute Arbeitsmarktsituation auch für Hartz-IV-Empfänger an einem Faktor festmachen, nennt er gern diese Zahl: Innerhalb eines Jahres kehren zwei Drittel der vom Jobcenter Vermittelten nicht wieder dorthin zurück. Der Beschäftigungsmarkt stabilisiere sich also auch für diese Klientel, hat Koch jetzt im Kreistag bei Vorlage des Geschäftsberichts 2017 des Jobcenters gesagt.

Das Jahr 2017 war für das Jobcenter Ostalbkreis nach Kochs Darstellung wieder ein gutes Jahr. Die durchschnittliche Arbeitslosigkeit bei Empfängern der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Hartz IV) konnte auf 1,5 Prozent gesenkt werden. Dies stelle die niedrigste Arbeitslosenquote bei diesem Personenkreis seit Einführung zum 1. Januar 2005 dar.

Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten hat sich seit dem Jahr 2011 um 15 872 (plus 14 Prozent) stetig auf nun mehr 125 961 erhöht. Im Jahr 2017 wurden 2238 Personen in Arbeit integriert. Dies entspricht einer Integrationsquote von 29,9 Prozent. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist innerhalb des Jahres 2017 von 1466 im Januar auf 1257 Ende Dezember gesunken.

Menschen mit Handicaps helfen

Die Integrationsarbeit 2017 war laut Koch geprägt vor allem von der Arbeit mit besonderen Zielgruppen am Arbeitsmarkt. Menschen mit sogenannten multiplen Handicaps und/oder schwierigem persönlichem Lebensumfeld benötigten mehr als zuvor die Hilfe und Unterstützung des Jobcenters. Viele Menschen seien nicht mehr leistungsfähig genug für den allgemeinen Arbeitsmarkt, könnten aber dennoch unter geschützten Bedingungen gesellschaftlich wertvolle Arbeit leisten. Für sie wurde mit dem Projekt „Freiwillig dabei“ ein Konzept für ehrenamtliche Tätigkeiten entwickelt. Und weil die Zahl der Kunden mit gesundheitlichen Problemen und stressbedingten Beschwerden immer mehr zunimmt, hat das Jobcenter parallel dazu das Präventionsprojekt „Gesund dabei“ gemeinsam mit der AOK Ostwürttemberg weiter ausgebaut.

Ein weiterhin wichtiges Thema des Jahres 2017 war laut Koch die Integrationsarbeit von Flüchtlingen. Eine immer größere Zahl von Geflüchteten habe in den letzten Monaten die Sprachkurse beendet und werde jetzt intensiv von einem spezialisierten Team auf dem Weg in den Arbeitsmarkt gecoacht. Bei 144 Personen ist die Arbeitsaufnahme im Jahr 2017 bereits geglückt.

Weniger Bedarfsgemeinschaften

Insgesamt zählte das Jobcenter im Jahr 2017 rund 270 Bedarfsgemeinschaften für den Hartz-IV-Bezug weniger als noch ein Jahr zuvor.

Seine Arbeit hat das Jobcenter im vergangenen Jahr unter anderem in 22 280 Beratungsgesprächen und mit 16 262 Vermittlungs- und Aktivierungsangeboten erledigt. Es wurden 3109 Neuanträge und 6717 Weiterbewilligungen bearbeitet, ebenso 7274 Anträge auf Bildung und Teilhabe. In 845 der vom Jobcenter bearbeiteten Fälle legten die betroffenen Widerspruch ein, gerichtliche Klagen waren 134 anhängig.

Im Jahresbericht 2017 des Jobcenters wird auch an die Arbeitsmarkt- Konferenz im Landratsamt Aalen im Mai vergangenen Jahres erinnert. Das Ziel der Veranstaltung sei gewesen, sich den Herausforderungen der Qualifikation, den Folgen zunehmender Globalisierung und Digitalisierung, sowie der Förderung Älterer und Langzeitarbeitsloser zu stellen.

Neben den Kerntätigkeiten im Leistungsbereich musste laut Koch im vergangenen Jahr eine Vielzahl weiterer Herausforderungen bewältigt werden. Dazu zählte unter anderem die Einführung des Onboarding-Prozess im Jobcenter Ostalbkreis zur erfolgreichen Einarbeitung neuer Mitarbeiter.