Arbeitsmarkt: Ein Jahr der Rekorde

Ein „Jahr der Rekorde“ hat Elmar Zillert, Leiter der Arbeitsagentur Aalen, bei der Jahrespressekonferenz der Behörde vermeldet. Demnach hat es 2018 mit 177 945 einen Höchststand bei den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Ostwürttemberg gegeben. Im Vorjahr waren es 173 867 Personen.

Trotzdem gibt es für die Agentur einiges zu tun. So haben 13,6 Prozent aller Beschäftigten in Ostwürttemberg keine abgeschlossene Ausbildung. Den größten Anteil an Ungelernten gibt es dabei im verarbeitenden Gewerbe zu verzeichnen. Ziel der Agentur ist es deshalb, Un- und Angelernte in den Betrieben möglichst weiter zu qualifizieren.

Auch die Arbeitslosenquote hat sich positiv entwickelt. Sie liegt bei 2,7 Prozent, im Vorjahr waren es 3,1 Prozent. Am wenigsten Arbeitslose hat Ellwangen mit 433 Personen zu verbuchen, was 1,7 Prozent und somit Vollbeschäftigung entspricht. „Da können Sie jeden fast namentlich begrüßen“, lacht Zillert. In Schwäbisch Gmünd liegt die Quote mit 3,2 Prozent am höchsten.

Den größten Erfolg in der Vermittlung konnte die Arbeitsagentur bei den Langzeitarbeitslosen verbuchen. So sind in diesem Jahr 17,5 Prozent weniger Personen als im Vorjahr länger als ein Jahr ohne Beschäftigung. Auch bei Personen, die älter als 50 Jahre alt sind, war die Agentur erfolgreich: In dieser Personengruppe sind neun Prozent weniger Arbeitslose als im Vorjahr zu verzeichnen.

Eine Herausforderung für die Verantwortlichen der Agentur sind Flüchtlinge, die nach Sprachkursen und Integrationsmaßnahmen verstärkt auf den Arbeitsmarkt drängen, so Zillert. Das Problem: Ein Großteil hat keine schulische oder berufliche Ausbildung, dazu kämen Sprachprobleme. Auch müssten viele erst von der Notwendigkeit einer Ausbildung überzeugt werden, erklärt der Agenturchef. Einerseits habe das finanzielle Gründe, denn viele Flüchtlinge hätten durch die Flucht Schulden oder müssten Geld an die Familie in die Heimat schicken. „Zudem kennen sie unser duales Ausbildungssystem nicht. Das gibt es in den Heimatländern nämlich nicht“, so Zillert. Ziel sei es, Flüchtlinge mit Bleibeperspektive beruflich zu qualifizieren und ihnen fundierte Deutschekenntnisse zu vermitteln, so der Agenturchef weiter.

Statt Ausbildung auf eine weiterführende Schule

Bei den jungen Leuten hält der Trend zur weiterführenden Schule und zum Studium weiter an. Somit öffnet sich die Schere zwischen der Zahl der Ausbildungsstellen und der der Bewerber. 3012 Bewerbern standen in Ostwürttemberg 2017/18 genau 4049 Stellen gegenüber. Dazu kommt, dass nicht jeder Bewerber auch eine Ausbildungsstelle annimmt. „Viele wollen zum Beispiel nur einen ganz bestimmten Beruf lernen oder bei einer speziellen Firma anfangen. Klappt das nicht, entscheiden sie sich für ein Studium oder eine weiterführende Schule“, erklärt Zillert.

Die Anzahl der anzeigepflichtigen Entlassungen, also der Massenentlassungen, sind im Ostalbkreis im Vorjahr von 374 auf 396 leicht gestiegen. „Wir hatten im vergangenen Jahr im Ostalbkreis unter anderem zwei Großbäckereien, die geschlossen haben. Auch die Beschäftigten, die von der SHW CT-Insolvenz betroffen sind, sind in den Zahlen berücksichtigt“, erklärt Zillert.

Wie Zillert weiter erläutert, ist auch der Strukturwandel eine Herausforderung für die Agentur. „Dieser gewinnt weiter an Dynamik. In der Region sind viele Arbeitnehmer in der Fertigung beschäftigt. In diesem Bereich wird in der Zukunft viel automatisiert“. Deshalb müsse man den Wandel aktiv begleiten.

Fachkräfte aus dem Ausland anwerben

Weiterhin nimmt der demografische Wandel weiter an Fahrt auf, auch der Fachkräftemangel breitet sich immer weiter aus., teilt die Agentur mit. Als eine Gegenmaßnahme möchte man in der Zukunft verstärkt Fachkräfte aus dem Ausland anwerben.