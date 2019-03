Arbeitslosigkeit weiter rückläufig

Im März sind im Bereich der Arbeitsagentur Aalen drei Prozent der Menschen arbeitslos gemeldet gewesen. In Ellwangen waren es 1,8 Prozent, in Bopfingen 2,6 Prozent, in Aalen 2,5 Prozent, in Schwäbisch Gmünd 3,3 Prozent und in Heidenheim 3,7 Prozent.

Damit ist die Arbeitslosigkeit in Ostwürttemberg im März weiter zurückgegangen. Am Stichtag waren im Agenturbezirk 7484 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 156 weniger als im Vormonat. Im März des Vorjahres lag die Arbeitslosenzahl um vier Prozent höher. Damit ging die Arbeitslosigkeit binnen Jahresfrist stärker zurück als in Baden-Württemberg. Die Gesamtquote für Ostwürttemberg ging um 0,1 Prozent auf drei Prozent zurück. In Baden-Württemberg liegt sie bei 3,1 Prozent.

Besonders vom Arbeitsmarkt haben die Jugendlichen unter 20 Jahren profitiert. Ihr Anteil an allen Arbeitslosen beträgt 1,5 Prozent. Damit sind sie die kleinste Gruppe unter den Arbeitslosen.

Markant ist auch die Entwicklung der Arbeitslosigkeit bei den Männern und Frauen. Die Zahl der arbeitslosen Männer sank gegenüber dem Februar um 2,4 Prozent, die der arbeitslosen Frauen um 1,6 Prozent.

Im März haben 841 arbeitslos Gemeldete eine Beschäftigung gefunden. Der Stellenzugang fiel mit 1398 offenen Stellen etwas niedriger aus, als im Februar. Vergleicht man die aktuellen Zahlen allerdings mit denen des Vorjahres, gibt es ein Plus von 9,8 Prozent.

Auf dem Ausbildungsmarkt setzte sich die Entwicklung der vergangenen Jahre fort. Seit 1. Oktober 2018 haben sich bei der Berufsberatung 2267 Jugendliche als Bewerber um eine Ausbildungsstelle gemeldet, 124 weniger als im Vorjahr. Im gleichen Zeitraum wurden der Arbeitsagentur von den Betrieben 3806 freie Ausbildungsstellen gemeldet, ein Plus von zehn Prozent. Damit geht die Schere zwischen freien Ausbildungsstellen und Bewerbern weiter auseinander. Aktuell sind noch über 2000 Ausbildungsplätze zu besetzen. Das bedeutet für alle Jugendliche, die sich für eine Lehrstelle interessieren, beste Chancen auf einen beruflichen Einstieg.