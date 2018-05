Arbeitslosigkeit sinkt erneut deutlich

Erneut ist die Arbeitslosigkeit in Ostwürttemberg deutlich zurückgegangen. Im Vormonatsvergleich sank die Zahl der Arbeitslosen im April um 266 Personen. Binnen Jahresfrist reduzierte sich die Arbeitslosenzahl um 1433 auf 7527 Personen. Sie liegt damit 16 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Die Arbeitslosenquote sank gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozentpunkte auf drei Prozent. Im April des Vorjahres lag die Quote noch bei 3,7 Prozent.

Damit nahm der Arbeitsmarkt in Ostwürttemberg eine deutlich bessere Entwicklung als im Land. In Baden-Württemberg ging die Quote gegenüber dem Vormonat lediglich um 0,1 Prozentpunkte zurück und liegt derzeit bei 3,2 Prozent. Im Vorjahresvergleich sank im Land die Zahl der Arbeitslosen in Baden-Württemberg um 8,7 Prozent, also nur etwa halb so stark wie in Ostwürttemberg.

Gute Entwicklung in Heidenheim

Der Rückgang der Arbeitslosigkeit und der Quote erfolgte im Berichtsmonat in beiden Landkreisen gleichermaßen. „Erstmals – und das freut mich ganz besonders – liegt die Arbeitslosenquote im Landkreis Heidenheim mit 3,9 Prozent unter der Vier-Prozent-Marke“, berichtet Elmar Zillert, der Chef der Ostwürttemberger Arbeitsagentur. Im Ostalbkreis erreichte die aktuelle Arbeitslosenquote wieder einen Spitzenwert von 2,7 Prozent.

Erfreulich sei, dass im April alle Personengruppen von der positiven Entwicklung profitieren konnten. Hauptgewinner der Entwicklung ist in diesem Monat die Gruppe der unter 25-Jährigen. Aktuell sind im Agenturbezirk 614 Jugendliche und junge Erwachsene arbeitslos gemeldet. Das entspricht gegenüber dem Vormonat einem Rückgang von 10,5 Prozent. Vergleicht man die Zahlen mit den April-Werten des Vorjahres, fällt die Entwicklung mit einem Rückgang um 72 Personen oder 22 Prozent noch positiver aus. Auch bei dieser Personengruppe ging die Arbeitslosigkeit nahezu doppelt so stark zurück wie im Land.

Weniger Ausländer arbeitslos

Bei den Arbeitslosen anderer Nationalitäten verlief die Entwicklung ebenfalls positiv. Mit 2083 Arbeitslosen waren 103 Ausländer weniger arbeitslos als noch im Vormonat. Im Jahresvergleich sank die Zahl der ausländischen Arbeitslosen um 399, was einem Minus von 16,1 Prozent entspricht.

Die Zahl der arbeitslos gemeldeten Kunden, die im Rahmen der Arbeitslosenversicherung (Alg I) durch die Dienststellen der Arbeitsagentur betreut werden, ging im April um insgesamt 171 zurück. Im Ostalbkreis um 96 und im Kreis Heidenheim um 75 Personen.

Im Bereich der Grundsicherung (Hartz IV) – dieser Personenkreis wird durch die Jobcenter betreut – waren zum Ende des Berichtsmonats 95 Personen weniger arbeitslos gemeldet als noch im Vormonat. Der Rückgang schlägt mit 91 Personen fast ausschließlich im Ostalbkreis zu Buche.

Den größten Anteil an den im Berichtsmonat neu gemeldeten 1299 Arbeitsstellen hat das verarbeitende Gewerbe mit 178 Vermittlungsaufträgen, gefolgt vom Handel mit 118 neu gemeldeten Stellen.

Beste Chancen für Azubis

Auf dem Ausbildungsmarkt geht die Schere zwischen dem Angebot an Ausbildungsstellen und Bewerbern immer weiter auseinander. 3552 Ausbildungsplätze wurden der Agentur im laufenden Berichtsjahr gemeldet. Dies sind 100 Stellen weniger als noch im April des Vorjahres. Aktuell sind 1927 dieser Ausbildungsangebote nicht besetzt, stehen also den Jugendlichen noch zur Verfügung. Auch auf der Nachfrageseite gibt es einen noch deutlicheren Rückgang an Bewerbern zu verzeichnen. Insgesamt haben sich 2520 Jugendliche durch ihre Berufsberater als Bewerber um eine Lehrstelle vormerken lassen. Im Vorjahr waren zur gleichen Zeit 2729 Jugendliche als Bewerber in der Berufsberatung registriert. Deshalb beendet Elmar Zillert seine Erläuterungen zum aktuellen Arbeits- und Ausbildungsmarkt mit einem Appell: „Ich kann allen Jugendlichen, die auf ihren Schulabschluss zusteuern, nur empfehlen, sich ihr Stück vom großen Lehrstellenkuchen zu sichern. Die Bedingungen für alle, die eine Ausbildung suchen, sind so gut wie nie zuvor.“