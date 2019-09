Arbeitslosigkeit in Ostwürttemberg sinkt leicht

Die Zahl der Arbeitslosen in Ostwürttemberg ist im September nur geringfügig gesunken, liegt aber im Ostalbkreis mit 3,0 Prozent unter dem Landesdurchschnitt von 3,2 Prozent, in Heidenheim mit 4,1 Prozent deutlich darüber. In Ellwangen ist die Quote mit 1,8 Prozent am niedrigsten, Aalen kommt auf 2,8 Prozent, Bopfingen auf 2,9 Prozent und Schwäbisch Gmünd auf 3,5 Prozent.

Aktuell sind 8242 Personen arbeitslos gemeldet. Das sind zwar 178 Personen weniger als im August, aber deutlich mehr als vor einem Jahr. Damit fiel die Entwicklung schlechter aus als im Land. Hier sank die Arbeitslosigkeit gegenüber dem Vormonat mit 3,3 Prozent deutlich stärker. Auch gegenüber dem Vorjahr ist die Arbeitslosigkeit im Agenturbezirk doppelt so stark angestiegen wie im Landesdurchschnitt (4,7 Prozent).

Besonders auffällig ist im September laut Arbeitsagentur der Zugang von Arbeitslosen aus Erwerbstätigkeit. Mit 1235 Personen ist fast der Wert des Rekordjahres 2015 mit 1249 Arbeitslosmeldungen erreicht. Positiv ist,laut Elmar Zillert, Leiter der Arbeitsagentur Aalen, dass 952 Personen eine neue Arbeit gefunden haben. Das sind 38,6 Prozent mehr als im August. In dieser Hinsicht entwickle sich Ostwürttemberg besser als das Land.

Wie erwartet haben die Jugendlichen am meisten vom Arbeitsmarkt profitiert. 964 Menschen unter 25 Jahren sind bei arbeitslos gemeldet. Das sind 12,3 Prozent weniger als noch im Vormonat. Das dürfe aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass ihre Zahl im Vorjahresvergleich um 14,4 Prozent angestiegen ist, heißt es in der Pressemitteilung der Arbeitsagentur. Um 1,8 Prozent auf 2987 Menschen gestiegen ist die Zahl der Arbeitslosen über 50 Jahre.

Drastisch gesunken ist die Zahl der neu gemeldeten Stellen gesunken. 1072 Stellen wurden gemeldet. Das sind 27 Prozent weniger als im August. Im Vergleich zum Vorjahr gibt es aber ein leichtes Plus (0,5 Prozent).

Die Arbeitsagentur bietet den Firmen ihre Unterstützung an, zum Beispiel bei der Beratungen über Unterstützungs- und Fördermöglichkeiten nach dem Qualifizierungs- und Chancengesetz.