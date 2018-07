Arbeitslosenquote stagniert bei 5,3 Prozent

Die Arbeitslosenquote hat im Bereich der Agentur für Arbeit im November bei 5,3 Prozent stagniert. Sie ist jedoch um 0,3 Prozent hinter den Landesdurchschnitt von Baden- Württemberg gerutscht.

Diese Zahlen gehen aus dem jüngsten Arbeitsmarktreport der Agentur hervor. Demnach sank die Zahl der Arbeitslosen in Ostwürttemberg im November um 78 Personen auf 12 149. „Die Zahl der gemeldeten Stellen ist im November nochmals weiter zurückgegangen. Jedoch bleiben die Kurzarbeit und die Qualifizierung weiterhin auf einem beachtlichen Niveau“, sagt Hans-Joachim Gulde, Leiter der Arbeitsagentur Aalen.

Im Bereich der Arbeitslosenversicherung stieg die Arbeitslosigkeit (Arbeitslosengeld I) zum Vorjahr um 77,6 Prozent auf 6494 Personen, im Bereich der Grundsicherung (Arbeitslosengeld II) um 17,4 Prozent auf 5655 Betroffene. „Diese unterschiedlichen Zuwächse erklären sich daraus, dass im Bereich des Arbeitslosengeldes II die Zunahme der Arbeitslosigkeit erst zeitverzögert ankommen wird“, erläutert Gulde.

Im Ostalbkreis waren im November 8449 Personen arbeitslos gemeldet, das entspricht einer Quote von 5,2 Prozent. Im Landkreis Heidenheim sind 3700 Personen arbeitslos, dies entspricht einer Quote von 5,5 Prozent. Die stärkste Reduzierung der Arbeitslosigkeit im ganzen Agenturbezirk ist nun schon den dritten Monat in Folge bei den Jugendlichen unter 25 Jahre zu verzeichnen. Im November waren 94 junge Arbeitslose weniger und damit 1360 Jugendliche registriert worden. Dies entspricht einer Arbeitslosenquote von jetzt noch 4,5 Prozent.

Die Kurzarbeit liegt weiterhin auf einem beachtlichen Niveau. So waren, nach statistisch abgesicherten Werten, die erst drei Monate später vorliegen, im September in Ostwürttemberg 440 Betriebe mit 9343 Personen in Kurzarbeit gemeldet. Im Kreis Heidenheim waren es 99 Betriebe mit 1998 Mitarbeitern , im Ostalbkreis 341 Betriebe mit 7345 Kurzarbeitern.

Dem Arbeitgeberservice der Aalener Agentur wurden im November 597 neue Stellen gemeldet, das sind nochmals 93 Stellen weniger als im Oktober. Der Bestand an angebotenen Stellen reduzierte sich von 1331 im Oktober auf 1327 im November.