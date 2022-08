Arbeitskreis Schule-Wirtschaft verabschiedet verdiente Akteure

Beim Sommertreffen des Arbeitskreises Schule-Wirtschaft in Ostwürttemberg sind zwei Aktivposten der schulischen Seite aus dem Netzwerk verabschiedet worden. Einer davon hatte sich bereits 2020 altershalber aus dem aktiven Dienst zurückgezogen und konnte nun in einem Präsenztermin gewürdigt werden. Spitzenreiter in der Anzahl der Jahre war dabei Hans-Joachim Tress von der Härtsfeldschule in Neresheim mit beachtlichen 25 Jahren Mitgestaltung der Netzwerkarbeit in Heidenheim. Aber auch Michael Weiler, vor zwei Jahren zum Arbeitskreis in Aalen dazugestoßen, hatte sich äußerst aktiv eingebracht.

Nach dem vom Aalener Arbeitskreis neu erstellten Konzept der „Berufsmentoren“ kommen Schülerinnen und Schüler mit jungen Berufstätigen zusammen, was diesen den Einblick in das „echte“ Leben eines Berufs ermöglicht. Markus Kilian, Geschäftsführer von Südwestmetall in Ostwürttemberg, dankte beiden für das ehrenamtliche Engagement im Netzwerk SchuleWirtschaft.

Die Nachfolger stehen bereits fest, so dass die Zusammenarbeit zwischen Schulen und Betrieben nahtlos fortgesetzt werden könne.