Arbeitskreis Gesundheit nimmt Stellung zum MVZ

Der Arbeitskreis Gesundheit des Stadtverbands Aalen von Bündnis 90/Die Grünen hat uns eine Stellungnahme zum Medizinischen Versorgungszentrum am Ostalb-Klinikum und zur Zukunft der ambulanten ärztlichen Versorgung im Ostalbkreis zukommen lassen. Darin heißt es wie folgt:

Mit viel Einsatz und in hoher Kooperation engagieren sich Menschen aus dem Gesundheitssystem im Ostalbkreis, um die Auswirkungen der Corona-Pandemie vor Ort zu meistern. Das zeigt sich aktuell in der Planung der Impfzentren. Neben den akuten Problemen steht der Landkreis bezüglich der Zukunft der gesundheitlichen Versorgung vor großen Aufgaben. Dazu zählt die Sicherstellung einer flächendeckenden, kompetenten Primärversorgung im städtischen und ganz besonders im ländlichen Raum. Die Zukunft der Versorgung wird davon abhängen, wie die einzelnen Akteure miteinander kooperieren.

Wir begrüßen die Schaffung einer Koordinationsstelle beim Landratsamt für die Zukunft der primärärztlichen Versorgung mit Fördermitteln des Landes. So werden Ärzte, die Interesse an einer Niederlassung haben und solche, die planen, angestellt zu arbeiten, eine zentrale Anlaufstelle haben. Initiativen und Ideen können gebündelt und zusammengeführt werden.

Eine gute Versorgung vor allem im ländlichen Raum kann nur im Rahmen einer lokalen Bedarfsplanung sichergestellt werden. Der Austausch der Verantwortlichen aus der Politik mit den Ärzten in den einzelnen Gemeinden ist zwingend notwendig, um Unterstützungsbedarf festzustellen und um zukunftsfähige Ideen, Lösungen und Projekte zu koordinieren.

Im ländlichen Raum werden für eine flächendeckende Versorgung dezentrale Strukturen benötigt. Die niedergelassenen Ärzte sind hier als tragende Säule der Versorgung zu sehen. Allerdings reicht die Zahl der Niederlassungswilligen zukünftig nicht aus. Neue Versorgungsmodelle müssen eingeführt werden. Medizinische Versorgungszentren sind eine notwendige Ergänzung der vorhandenen Versorgungsstruktur. Sie bieten die Möglichkeit, Ärzte zu gewinnen, die in andere Tätigkeitsfelder abwandern würden. Viele Ärzte können nicht das wirtschaftliche Risiko einer Praxis tragen. Es besteht Bedarf an (Teilzeit-) Tätigkeiten in Anstellung. In Teilzeit arbeitende Ärzte leisten einen unverzichtbaren Beitrag in der Gesundheitsversorgung. Hoher fachlicher Standard und Leidenschaft für den Beruf sind nicht an den Stundenumfang gebunden.

In MVZs werden Ärzte von administrativen Aufgaben (zum Beispiel IT, Abrechnung) entlastet. Dadurch werden weitere Ressourcen für die direkte Patientenversorgung frei. Die Zusammenarbeit verschiedener Fachrichtungen unter einem Dach fördert den interdisziplinären Austausch. Entscheidungen, Therapieempfehlungen und -planungen können innerhalb der somatischen Medizin, aber auch mit psychosozialen Berufsfeldern einfacher aufeinander abgestimmt werden.

MVZs sollten etabliert werden. Die bestehenden, gut funktionierenden Strukturen dürfen jedoch nicht durch Wettbewerbsverzerrung gefährdet werden. Das Engagement des Ostalbkreises bei der Schaffung von MVZs muss mit den niedergelassenen Ärzten, die tagtäglich die Versorgung vor Ort sicherstellen, gut abgestimmt werden. Es sollte geprüft werden, ob Ausgleichsmodelle für Praxen in freier Trägerschaft geschaffen werden müssen.

Rolf Siedler, Askan Hendrischke, Ricarda Deres für den Arbeitskreis