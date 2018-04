Arbeitsgericht ist jetzt in der Gmünder Straße

Mit den Worten „Was lange währt, wird wirklich gut“ hat der örtliche Gerichtsvorstand Ernst Amann-Schindler alle begrüßt, die am Freitag zur Einweihung der neuen Räume des Aalener Arbeitsgerichts gekommen waren. „Wir freuen uns über ein tolles Arbeitsgericht in tollen Räumlichkeiten, wenn auch mit einem kleinen weinenden Auge“, sagte der Anwalt Hans-Paul Schwarz. Auch einige Mitarbeiter und Baudirektor Claus Schüßler von Bau und Vermögen Schwäbisch Gmünd zeigten sich erfreut über die neue Unterbringung. Die Räume befinden sich jetzt in der Gmünder Straße 13. Sie wurden von Merz Objektbau umgebaut und verfügen nun über zwei schmucke Sitzungssäle mit guter Verhandlungsatmosphäre, eine einladende Terrasse und eine Klimaanlage, über die sich der Präsident des Stuttgarter Arbeitsgerichts, Jürgen Gneiting, besonders freut. Eine weitere Neuerung ist die Umstellung auf elektronische Akten. Oberbürgermeister Thilo Rentschler bezeichnete die neuen Räumlichkeiten als einen „hervorragenden Ort in dieser Stadt“. Schwarz schlug zudem noch vor, eine Beschilderung anzubringen, da der Eingang etwas versteckt liege.