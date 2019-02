Arbeitsagentur: Vortragzur „Perspektive Pflege“

„Perspektive Pflege“ lautet der Titel eines Vortrags, den die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit Aalen anbietet. Die Informationsveranstaltung findet am Mittwoch, 13. Februar, um 9.30 Uhr im Raum 406 im vierten Stock der Agentur für Arbeit in der Julius-Bausch-Straße 12 statt und richtet sich nicht nur an Frauen, sondern an alle, die sich über das Berufsfeld der Pflege informieren möchten. Referent ist Andreas Boecker vom Beratungsteam Pflegeausbildung beim Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben. Die Teilnahme an der rund zweistündigen Veranstaltung ist kostenlos.

Weitere Informationen gibt es bei der Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, Barbara Markus, unter der Rufnummer 07361 / 575-385.