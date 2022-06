Zu einem schweren Arbeitsunfall ist es am Samstagmorgen gegen 9.13 Uhr in der Oberen Bahnstraße bei Abrissarbeiten an einer Lagerhalle gekommen. Ein 45-jähriger Arbeiter brach durch ein Wellblechdach und stürzte rund acht Meter tief auf den Betonboden. Er wurde schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht.