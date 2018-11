Aquarell-Ausstellung im Pflegeheim Sankt Elisabeth eröffnet

„Kultur trifft sich jetzt hier mit Leben“. Mit diesen Worten hat Clemens Wochner-Luikh, Bereichsleiter Wohnen und Pflege, die Ausstellung „Faszination Aquarell“ von Manfred Liebhardt im Pflegeheim Sankt Elisabeth in Aalen eröffnet. Bis zum 8. März sind hier 63 Exponate voller Farbenpracht zu bewundern.

Die Idee für diese Ausstellung hatte die Heimleiterin Christine Baum. Sie bekam dafür auch ein großes Lob von Dietmar Fischer, der den Einführungsvortrag hielt.

„Kunst entsteht im Auge des Betrachters. Jedes Urteil über Kunst gründet auf Empfindungen“, sagte er und hob die farblich-ästhetische Qualität der Werke von Manfred Liebhardt hervor. Der Bopfinger Künstler habe ein Gespür für den Reiz historischer Architektur. Seine Malreisen hätten ihn quer durch Deutschland aber auch nach England, Frankreich, Italien und in die USA geführt. Hier habe ihn speziell der Cran Canyon inspiriert.

Fischer attestierte Liebhardt die Aquarelltechnik perfekt zu beherrschen. Seine Werke reichten von Stilleben über Landschaften und Blumen bis hin zu künstlerischen Ausflügen in Tierwelten. Seine leichte, spontane Art fasziniere den Betrachter. Ein guter Blick für Perspektiven kennzeichne seine Bilder ebenso wie eine helle, heitere Farbgebung. Bei seinen Ausstellungen präsentiere er auch immer Exponate mit Motiven aus der jeweiligen Region. Diese seien oft Dokumente einer mehr und mehr verschwindenden historischen Bausubstanz in den Städten, unterstrich Fischer

Manfred Liebhardt selber hob sein Liebe zur Natur hervor, die er immer wieder gerne erkunde. Er bezeichnete seine Werke als Spuren einer Welt, in der er mit sich im Reinen sei.

Beim Betrachten der Exponate ist die Faszination der Natur deutlich zu spüren. Liebhardt setzt den Härtsfeldsee romantisch in Szene, stellt den Weg zum Kloster in Neresheim und die Radgasse in Aalen feinfühlig dar, lässt aber auch bei den Red Rocks am Grand Canyon oder bei den Niagarafälle die Wucht und die Fülle der Natur erahnen. Seine Stilleben und Floristikmotive überzeugen mit Detailgenauigkeit und kraftvoller Farbgebung. Die Vernissage wurde vom Trio „Akustik 3“ musikalisch umrahmt.