Appell an die Bevölkerung: Entschärfte Corona-Maßnahmen nicht zu locker nehmen

Die ersten erreichten Erfolge im Kampf gegen das Corona-Virus nicht leichtfertig aufs Spiel zu setzen, dazu rufen jetzt Landrat Klaus Pavel, Klinik-Vorsitzender Professor Dr. Ulrich Solzbach, die Leiterin des Ostalb-Gesundheitsamtes, Dr. Ulrike Bopp-Haas, und die Vorsitzenden der Kreisärzteschaften im Ostalbkreis, Dr. Sebastian Hock und Dr. Erhard Bode, auf.

Trotz der von der Regierung erlassenen Lockerungen gelte nach wie vor dringend, größte Vorsicht walten zu lassen und sich weiterhin an die Hygieneregeln, das Abstandsgebot sowie die ab 27. April geltende Maskenpflicht zu halten.

SCHWÄBISCHE BRINGT ZUSAMMEN - Das Corona-Hilfe-Portal für die Region Hier geht's zum Portal

„Einen Alltag, wie wir ihn aus Zeiten vor Corona kannten, wird es so lange nicht geben können, bis ein Medikament oder ein Impfstoff verfügbar ist“, heißt es in der Pressemitteilung des Landratsamtes. „Eine zweite Infektionswelle würde zu einem weiteren großen Schaden für unsere Wirtschaft führen und damit Arbeitsplätze und Existenzen noch mehr gefährden.“

+++ Die Corona-Krise auf der Ostalb +++

Ihnen sei bewusst, dass ein Lockdown keine dauerhafte Lösung sein kann. „Es gilt, eine austarierte Lösung zu finden, die sowohl den Schutz unser aller Gesundheit als auch die Abminderung der wirtschaftlichen Folgen berücksichtigt“, betont Landrat Klaus Pavel.

Eine maßvolle und stufenweise Rückkehr, verbunden mit einer laufenden Prüfung, wie sich diese Lockerungen auf das Infektionsgeschehen auswirken, sei das Gebot der Stunde.

Dass die Corona-Pandemie noch in vollem Gange ist, zeige die große Zahl an Covid-19-Infektionen, die im Ostalbkreis innerhalb der vergangenen Woche in Pflegeeinrichtungen verzeichnet wurde.

Deshalb bitten der Landrat, der Klinik-Vorsitzende, das Gesundheitsamt und die Kreisärzteschaften alle Bürger, sich weiterhin in Geduld zu üben, damit die Einschränkungen der vergangenen Wochen nicht umsonst waren.