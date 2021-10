Apollo-16-Astronaut in Aalen

Am kommenden Donnerstag, 14. Oktober, um 19.30 Uhr wird der Apollo-16-Astronaut Charles Duke in der Aula der Hochschule Aalen zu Gast sein. Millionen Menschen schauten ihm via TV zu in allen Teilen der Welt , als er mit seinem Elektroauto die staubige Mondoberfläche durchpflügte. Jetzt kommt er zum zweiten Mal nach 1998 an die Hochschule Aalen

Charles Duke hatte 1966 die erste Mondlandung von Apollo 11 vom Boden aus dirigiert als CapCom. 1972 war er Pilot der Mondfähre von Apollo 16 unter dem Kommando von John Young und hielt sich etwa 20 Stunden auf der Mondoberfläche auf. Er war der jüngste und ist jetzt einer von vier noch lebenden Menschen, die je den Mond betraten.

„Mein Spaziergang auf dem Mond dauerte drei Tage. Mit Gott werde ich für immer unterwegs sein“ – so beschreibt Charles Duke seine persönlichen Erfahrungen. In seinem Vortrag wird der mittlerweile 85-jährige Astronaut von seinen drei Exkursionen auf dem Mond und aus seinem bemerkenswerten Leben berichten. Der Vortrag findet hybrid statt: live in der Aula und online auf YouTube (www.smd-aalen.de/live).