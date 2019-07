AOK dankt treuen Mitarbeitern

In einer Feierstunde hat die AOK Ostwürttemberg ihre langjährigen Mitarbeiter geehrt. Vier AOK-Jubilare können auf eine 40-jährige AOK-Zugehörigkeit zurückblicken. Sie hatten in den Jahren 1978/1979 bei der Gesundheitskasse begonnen.

In seiner Ansprache dankte Geschäftsführer Josef Bühler allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die der AOK Ostwürttemberg so lange die Treue gehalten haben. „Das unsere AOK in der Region so erfolgreich ist, verdanken wir Ihnen, den Jubilaren, die sich jeden Tag wieder neu einbringen, um dies für den Kunden erlebbar zu machen“, sagte Bühler. Besonders zu erwähnen sei Joachim Stark, der als Azubi zum Sozialversicherungsangestellten begonnen hatte, seitdem in mehreren Funktionen für die AOK aktiv war und seit 2007 das KundenCenter in Ellwangen leitet.

Ihr 40-jähriges Dienstjubiläum feierten: Joachim Stark, Maria Baum, Erika Schaude und Anna Schom. Schaude und Schom wurden zugleich in den Ruhestand verabschiedet. Ebenfalls in den Ruhestand tritt Eva-Maria Enger.