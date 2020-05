(ij) - Die AOK Ostwürttemberg wird im Mai Schritt für Schritt ihre Kundencenter wieder öffnen. Das hat die Krankenkasse jetzt in einer Pressemitteilung angekündigt.

In diesem Zuge wird betont, dass die Arbeit bei der AOK während der Hochphase der Corono-Krise nie geruht habe. „Was viele nicht wissen: Die gesetzlichen Krankenkassen gehören zur systemrelevanten Infrastruktur während der aktuellen Corona-Pandemie“, sagt Karl Groß, Vorsitzender des Bezirksrats der AOK Ostwürttemberg. „Damit das Gesundheitssystem weiterhin funktioniert, müssen Gelder fließen. Hier durfte es deshalb zu keinem Zeitpunkt keinen Stillstand geben.“

Tatsächlich seien in den vergangenen Wochen zu den regulären Tätigkeiten auch noch einige Sonderaufgaben auf die Krankenkassenmitarbeiter zukommen dazu. Unter anderem durch die neue Covid-19-Versorgungsstrukturen-Schutzverordnung. „Dadurch erhalten jetzt auch Vertragszahnärzte Liquiditätshilfen und Heilmittelerbringer, wie Logopäden, Physio- und Ergotherapeuten Ausgleichszahlungen“, erklärt Bezirksrat und alternierender Vorsitzender Roland Hamm. „Hier werden 40 bis 90 Prozent der Gelder des Budgets von 2019 ausgezahlt, um deren Einkommensausfälle zu kompensieren.“

Zu Beginn des Lockdowns Mitte März musste das CompetenceCenter Firmenkunden bei der AOK vielen Unternehmen aus der Region Rat zu sozialversicherungsrechtlichen Fragestellungen geben. Mit dem beschlossenen Schutzschild für Beschäftigte und Unternehmen durch die Bundesregierung konnten Arbeitgeber ihre Sozialversicherungsbeiträge auf Antrag stunden. „Das Schutzschild war die richtige politische Entscheidung“, so Groß. „Das es so schnell umsetzbar war, liegt auch an den gesetzlichen Krankenkassen, allen voran die AOK als größte regionale Kasse, die die Verwaltungsarbeit effizient stemmen.“