Anzeige verläuft anders als erwartet

Am Mittwochnachmittag hat eine 24-Jährige gegen 14.40 Uhr Anzeige bei der Polizei erstattet, weil Unbekannte ihr den Zimmerschlüssel weggenommen hätten und sie nun nicht mehr in ihr Zimmer in der Gartenstraße käme. Vor Ort stellte sich der Sachverhalt dann so dar, dass das Zimmer der stark betrunkenen Frau unverschlossen war, was sie offenbar nicht bemerkt hatte. Sie nahm aber die Gelegenheit wahr, wenn die Polizei schon einmal da war, und erstatte noch eine Anzeige gegen zwei Männer. Beide beschuldigte sie, ihr Handy und ihren Geldbeutel entwendet zu haben. In der Geldbörse, so die junge Frau, würde sich Betäubungsmittel befinden und das wolle sie wieder haben. Die Beamten fanden dann den Geldbeutel samt Inhalt im Zimmer. Allerdings bekam die 24-Jährige den Inhalt nicht zurück, dieser wurde beschlagnahmt. Gegen die Frau wird nun wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln ermittelt.