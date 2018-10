Anton Weber erhält Staatsmedaille in Gold

Im Rahmen eines Ehrungsabends auf dem Landwirtschaftlichen Hauptfest hat Landwirtschaftsminister Peter Hauk 24 Persönlichkeiten geehrt, die sich um die Landwirtschaft, die Ernährungswirtschaft, den Ländlichen Raum und um die Forstwirtschaft in außergewöhnlicher Weise verdient gemacht haben, mit der Staatsmedaille in Gold. Zu den Geehrten zählte auch Anton Weber aus Waldstetten.

Peter Hauk betonte ist seiner Laudation, Weber sei neben der Führung seines landwirtschaftlichen Betriebes in Waldstetten bereits seit vielen Jahren ehrenamtlich tätig. Egal ob als Vorsitzender im Kreisbauernverband, Mitglied im Geschäftsführenden Vorstand des Landesbauernverbandes in Baden-Württemberg oder als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Hohenloher Molkerei: Er engagiere sich für Bauernfamilien in allen Lebenslagen. Ob Probleme auf dem Betrieb oder in der Familie, Weber habe immer ein offenes Ohr und versuche, den Menschen bestmöglich zu helfen. Wörtlich sagte Hauk: „Sie stehen zu Ihrem Wort und sind klar und ehrlich in Ihren Aussagen. Auch wenn Sie nicht gerne ein Blatt vor den Mund nehmen, sind Sie stets fair und an der Sache interessiert. Als verlässlicher Ansprechpartner sind Sie in Ihrer Gemeinde beliebt und geschätzt, das zeichnet Sie aus.“

Anton Webers Engagement geht weit über die Landesgrenzen hinaus. 1994 gründete er den Verein Hilfe für Togo e. V., einen gemeinnützigen Verein, der sich die Unterstützung von Entwicklungsprojekten in Togo zum Ziel gesetzt hat. Der Schwerpunkt der Vereinsarbeit liegt in der Landwirtschaft und Aufforstung, im Bereich Bildung und Ausbildung, in der medizinischen Versorgung und Hygiene und in der Wasserversorgung. Gemeinsam mit seiner Frau setzt sich Weber auch zu Hause für geflüchtete Menschen ein. Mit der Aufnahme eines somalischen Flüchtlings lebt er Integration vor.

Stellvertretend für den Ostalbkreis gratulierte auch Landrat Klaus Pavel am Ehrungsabend in Bad Cannstatt Anton Weber, der von 1999 bis 2014 für die CDU mit großem Engagement im Kreistag vertreten war.