Anton Hunger liest im Weinkontor

Der Bücherautor und frühere Kommunikationschef bei Porsche, Anton Hunger, liest am Mittwoch, 11. Juli, um 19 Uhr im Weinkontor Hugs in der Bahnhofstraße 78 in Aalen aus seinem neuen Buch. Hunger kommt auf Einladung der SPD-Bundestagsabgeordneten Leni Breymaier und stellt seinen aktuellen Krimi „Der Pakt mit dem Teufel“ vor. Vor Ort können über die Wasseralfinger Buchhandlung Henne Bücher erworben werden. Die Veranstaltung ist öffentlich, der Eintritt frei.

Aufgrund der begrenzten Platzzahl wird um eine Anmeldung über das Wahlkreisbüro (leni.breymaier.wk@bundestag.de oder Telefon 07361 / 5588093) gebeten.