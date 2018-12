Ansturm auf Christbäume hat begonnen

Das Christbaumverkauf ist in vollem Gange. Robert Zeller vom Haldenhof in Hofen verkauft dieses Jahr hauptsächlich die klassische Nordmanntanne. Er bietet aber auch die Kolorado-Tanne an, die sehr weiche und lange Tannennadeln hat und eine schöne grau-blaue Farbe. Zeller rüstet sich jetzt bereits schon für das kommende Wochenende vor Heiligabend. Denn dann werde der Andrang besonders stark sein. Aber auch in den Tagen davor erwartet Zeller einige Käufer, denen ein Baum für die Weihnachtszeit noch fehlt. Das Warten auf den passenden Christbaum können sich verfrorene Kunden mit einem Glas selbst gemachtem Glühmost versüßen.