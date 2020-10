Ansteckungen nach Infektion in Albstift – Zwölf weitere Corona-Fälle

Nachdem das Coronavirus in den vergangenen Tagen in Seniorenzentren und Pflegeheimen unter anderem in Laichingen, Blaustein und Ehingen um sich gegriffen hat, bleibt die Situation weiter angespannt. Was die Seniorenzentren in Laichingen und Blaustein betrifft, meldet das Landratsamt am Dienstagabend folgende Neuigkeiten:

Seniorenzentrum Laichingen: Die Zahl der positiv auf Corona getesteten Personen ist auf 80 gestiegen. Dies betrifft 46 positiv getestete Bewohner sowie 34 Mitarbeitende.