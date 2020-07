Ansteckungen bei privater Feier: 26 Corona-Neuinfektionen in zwei Tagen

Am Mittwoch dieser Woche meldete das Landratsamt Ostalbkreis nur noch acht Covid-19-Erkrankte. Stand Freitag, 24. Juli, hat sich diese Zahl auf 34 erhöht. In den letzten beiden Tagen wurden also 26 Neuinfektionen verzeichnet.

Landrat Klaus Pavel betont in einer Pressemitteilung des Landratsamts vom Freitagmittag, dass es sich nicht um den Beginn einer „zweiten Welle“, sondern um ein lokal eingrenzbares Ereignis handelt. „Die neuen Coronafälle stehen alle im Zusammenhang mit einer privaten Veranstaltung mit einer größeren Teilnehmerzahl. Unser Gesundheitsamt hat die erforderlichen Maßnahmen wie Abstrichentnahmen, Kontaktpersonennachverfolgung und häusliche Isolation der Betroffenen routiniert erledigt“, wird der Landrat zitiert.

Kurzfristig geschlossen wurde der Katholische Kindergarten Eden in Schwäbisch Gmünd, nachdem ein Kind, das diese Einrichtung besucht, zum Kreis der Betroffenen und positiv Getesteten gehört. Alle Kontaktpersonen des Kindes im Kindergarten wurden am gestrigen Donnerstag abgestrichen und sind laut den gestern Abend noch eingetroffenen Laborergebnissen negativ. Der Kindergarten wird Anfang nächster Woche wieder öffnen.

Abstrichentnahmen würden zudem am Freitag in einer Grundschulklasse der Uhlandschule Bettringen und Anfang kommender Woche in einer Klasse des Parler-Gymnasiums Schwäbisch Gmünd stattfinden. Es sei nicht ausgeschlossen, dass weitere Gemeinschafteinrichtungen in der Raumschaft Schwäbisch Gmünd betroffen sind, was momentan vom Gesundheitsamt im Zuge der Kontaktpersonennachverfolgung ermittelt wird.

„Das aktuelle Infektionsgeschehen zeigt uns deutlich, dass es nach wie vor gilt, die Abstands- und Hygieneregelung konsequent zu beachten. Vor allem mit Blick auf die Urlaubszeit und die zunehmende Zahl von Urlaubsrückkehrern, die in anderen Landkreisen bereits an Covid 19 erkrankt sind, sollten wir weiterhin umsichtig sein. Denn: Niemand von uns möchte zurück zu - wenn auch lokal begrenzten - Beschränkungen!“, macht Landrat Pavel deutlich.