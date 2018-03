Ansetzen zum Überholen

Seine Mannschaft hat es geschafft, dass Aalener Bollwerk zu knacken. Fußball-Drittligist VfR Aalen war lange Zeit auf einem guten Weg, seine zuletzt guten Abwehrleistung zu untermauern. Bis Michael Schiele voll auf Angriff setzte, in der zweiten Halbzeit. „Sie standen um den 16er und da musst du dich erstmal durchspielen können. Das haben wir gemacht, aber natürlich helfen Standards dann auch. Zum Glück haben wir noch das 2:2 gemacht“, sagte der Trainer der Würzburger Kickers. Was andere Gegner erst binnen 270 Minuten erreichten, schaffte sein Team in 14 Minuten: Zwei Tore gegen Aalen zu erzielen.

Seine alten Verbindung nach Aalen, die immer noch besteht, hält den gebürtigen Heidenheimer freilich nicht davon ab, mit seinem neuen Verein maximalen Erfolg zu wollen. Zu gerne hätte er seinen Ex-Verein, für dem er jahrelang spielte, scoutete und coachte, an seinem Geburtstag in der Tabelle überholt. Der 40-Jährige hat nicht vor hinter dem VfR zu verweilen.

„Wir wollen schon noch ein bisschen nach oben klettern, wollten gerne Aalen überholen, das haben wir nicht geschafft. Den ein oder anderen Platz wollen wir noch nach oben kommen. Das werden wir auch schaffen“, gab sich Schiele kämpferisch. Seine Kickers kletterten dank des Punktes immerhin auf den neunten Platz, während die Aalener auf Acht bleiben. Auch die Zukunft seines ehemaligen Klubs, den er natürlich weiter verfolgt, sieht er durchaus positiv. „Ich denke, dass sie ihre Punkte holen werden. Jetzt spielen sie gegen Münster und Magdeburg. Das sind schwere Gegner, wobei ihnen schwere Gegner auch liegen. Da sind sie immer für eine Überraschung gut“, schätzte Schiele ein.