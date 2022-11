Annemarie Engelhardt ist seit 50 Jahren in der CDU

Annemarie Engelhardt ist eine vehemente Verfechterin der Frauenrechte, einer gleichberechtigten Teilhabe von Frauen an den Entscheidungsprozessen in Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Freizeit. Und sie ist seit einem halben Jahrhundert aktives Mitglied in der CDU. Dafür ist sie jetzt bei einer Versammlung in Hofherrnweiler von Steffen Bilger, dem Vorsitzenden des CDU-Bezirksverbands Nordwürttemberg, geehrt worden. Engelhardt sei eine herausragende Persönlichkeit in der Kommunalpolitik,

in der CDU und der überparteilichen Ehrenamtsarbeit, sagte Bilger.

In der Kommunalpolitik war Anemarie Engelhardt bereits mit 30 Jahren im Kreistag, dem sie von 1970 bis 1984 angehörte. Als sozialpolitische Sprecherin der CDU-Fraktion initiierte sie unter anderem den damaligen Behindertenplan des Ostalbkreis, den Wettbewerb „Mehr Natur auf dem Schulhof“, das Modell Mutter und Kind, das Jobsharing in der Kreisverwaltung und die Stelle der Frauenbeauftragten mit. 1970 gründete sie den CDU-Arbeitskreis „Frau und Politik“. In der Frauen-Union war sie Kreisvorsitzende, Bezirksvorsitzende und auch stellvertretende Landesvorsitzende. Sie wurde als stellvertretende Vorsitzende der CDU Nordwürttemberg gewählt und auch als Mitglied im gewichtigen CDU-Bundesparteiausschuss.

Ehrenamtlich führte sie als Vorsitzende den Landesfrauenrat und dabei war ihr das „Mentoring für Frauen in der Politik“ ein besonderes Anliegen. Annemarie Engelhardt ist auch weiterhin aktiv und interessiert verfolgt sie die Entwicklungen wie das Parité-Gesetz oder die Initiative „Pro Quote“ in ihrer Partei.

Besonders bedankte sich Hartmut Schlipf, der CDU-Ortsvorsitzende Unterrombach-Hofherrnweiler, für ihr aktives Engagement und ihren Rat in der Heimatgemeinde. Die Gratulation des CDU-Stadtverbands überbrachte dessen Vorsitzender Thomas Wagenblast. Lob und Anerkennung zollte der neue CDU-Kreisvorsitzende Tim Bückner.

Annemarie Engelhardt freute sich über die Ehrung und ergänzte, es habe sich gelohnt, 1970 seien im Kreistag zwei Frauen unter 70 Männern gewesen, im derzeitigen Kreistag seien es immerhin 22 Frauen. „Da ist noch Luft nach oben“, meinte sie.