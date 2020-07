Anna Schmid-Casey ist Bundessiegerin der „Big Challenge“

Bereits zum zweiten Mal gibt es im Ernst-Abbe-Gymnasium Oberkochen einen Bundessieg beim Englisch-Wettbewerb „The Big Challenge“. Nach Marcus Anderson 2011 hat ihn in diesem Jahr Anna Schmid-Casey aus der Klasse 9b errungen. Der alljährlich bundesweit ausgetragene Wettbewerb bietet Schülern der Klassen 5 bis 9 die Möglichkeit, in angepassten Schwierigkeitsgraden an einem durchaus fordernden, aber spaßigen Wettbewerb rund um die englische Sprache und Kultur teilzunehmen. Aufgrund der Corona-Pandemie fielen die Preise diesmal nicht ganz so üppig aus. So muss beispielsweise die übliche Sprachreise für den Bundessieger entfallen.