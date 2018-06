Anmeldung für Firmbewerber

Die Firmung in den katholischen Kirchengemeinden in Aalen findet am Sonntag, 11. März 2018 statt (10 Uhr Salvatorkirche, 15 Uhr Thomaskirche). Firmspender wird Domkapitular Paul Hildebrand sein.

In diesen Tagen wurden die angehenden Firmlinge persönlich angeschrieben und auch über die Religionslehrer über die Termine und Einladungen informiert.

Die Anmeldegespräche für die Firmbewerber sind: für die Gemeinden Sankt Maria und Salvator am Mittwoch, 27., Donnerstag, 28., und Freitag, 29. September, jeweils zwischen 15 und 18 Uhr im zentralen Pfarrbüro (Pfarrhaus Salvator), Bohlstraße 3); für Sankt Bonifatius am Mittwoch, 27. September, zwischen 16.30 und 18 Uhr im Edith-Stein-Haus, Weilerstraße 109, und am Donnerstag, 28. September, zwischen 16.30 und 18 Uhr im Gemeindehaus Sankt Ulrich, Dachsweg 2.

Auch für die kommende Firmvorbereitung sind Helferinnen und Helfer für die Anleitung der Gruppenstunden und die Begleitung der Firmprojekte willkommen. Wer Interesse daran hat und dazu bereit wäre, kann sich bei Jugendreferent Martin Kronberger telefonisch unter 07361 / 37058 222 oder per Mail an Martin.Kronberger@drs.de sowie bei Pastoralreferent Wolfgang Fimpel unter 07361 / 941595 oder per Mail an wolfgang.fimpel@freenet.de melden.