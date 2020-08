- Am 20. September findet im Rahmen des 20. Tages des Schwäbischen Waldes in Sulzbach/Murr der 5. Waldmeister-Wandermarathon statt. Das Event steht unter dem Motto „Wandern für Alle“ und wird veranstaltet vom Verein Schwäbischer Wald Tourismus. Ausgestattet mit GPX-Daten fürs Navi oder einer Karte mit Streckenverlauf können von den Teilnehmern verschiedene extra für diesen Tag ausgeschilderte Routen erwandert werden. Wie es sich für einen Marathon gehört, können die Wanderer wählen zwischen einer Tour von 42 Kilometern Länge und einem Halbmarathon, der auf 21 Kilometern durch die reizvolle Landschaft führt. Für Familien mit Kindern und gemütliche Wanderer wird eine abwechslungsreiche Rundtour mit sieben Kilometern (nicht kinderwagentauglich) ausgewiesen.

Die Teilnahme an dem Wandermarathon ist kostenlos. Der Start ist am Rathaus in der Sulzbacher Ortsmitte zwischen 8 und 12 Uhr möglich. Das Ziel ist bis 19 Uhr besetzt. Die Starter wandern allein und eigenverantwortlich, es können aber am Start auch kleine Gruppen gebildet werden. Die gut ausgeschilderten Strecken sind ausgestattet mit Toiletten und Getränkestationen und für alle angemeldeten Teilnehmer wird ein Rückholservice bei Notfällen gestellt. Die Gaststätten in Sulzbach laden nach geleisteten Kilometern zum gemütlichen Kaffeetrinken, Eis- oder Abendessen ein.

Anmeldung unter Angabe der gewünschten Streckenlänge ist ab sofort möglich unter info@waldentdecker.de oder 07182/935697. Weitere Informationen unter www.schwaebischerwald.com.