Aalen-Unterkochen (an) - Ganz offiziell ist die Beratungsstelle für ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) in Unterkochen eröffnet worden. Landrat Klaus Pavel (rechts) und Aalens Oberbürgermeister Thilo Rentschler (Zweiter von links) wünschten Jonas Beck , dem Berater der EUTB-Stelle (Mitte) viel Erfolg. Beck berät seit Mai Menschen mit Behinderung oder deren Angehörige. Dabei geht es um Wohnen, Arbeiten, Bildung, Finanzen und überhaupt alles, was die Menschen beschäftigt (wir berichteten). Dieter Hebel, der Vorsitzende des Körperbehindertenvereins Ostwürttemberg (KBVO) (links) und Thomas Buchholz, Geschäftsführer von der der KBS - Arbeit und Integration (KBS-AI) freuen sich auf die Zusammenarbeit mit Beck. Foto: Peter Schlipf