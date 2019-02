Anja Ilg gewinnt Pedelec

Unter 530 Teilnehmern hat Anja Ilg anlässlich eines Gewinnspiels beim Messeauftritt der Stadtwerke Aalen auf dem Kalten Markt in Ellwangen ein Pedelec der Marke Falter gewonnen. Am Dienstag wurde der Preis im KundenInformationsZentrum (KIZ) der Stadtwerke Aalen an die glückliche Gewinnerin übergeben. Bereits zum siebten Mal waren die Stadtwerke Aalen auf der Traditionsmesse des Kalten Markts vertreten. In der Hoffnung, das ausgestellte Pedelec zu gewinnen, hatten 530 Standbesucher beim Preisrätsel mitgemacht und den Fragebogen mit fünf Fragen zu den Geschäftsfeldern der Stadtwerke ausgefüllt.