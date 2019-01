Anita und Alexandra Hofmann: „Wir können wilder und verrückter sein als früher“

Wahnsinnig leckeres Eis gebe es in Aalen, haben Anita und Alexandra Hofmann bei ihrem Besuch in der Redaktion der „Aalener Nachrichten“ geschwärmt. Anlässlich eines Firmenjubiläums sind die Schwestern vor ein paar Jahren in Aalen aufgetreten. Nach der Show war noch Zeit für einen gemütlichen Bummel durch die Innenstadt. Und ein Eis. Jetzt sind sie zurück.

Auch die Aalener Musikschule kennen die beiden schon. Im Rahmen ihres 25-jährigen Bühnenjubiläums haben sie Kinder mit dem Alphorn vertraut gemacht. Denn schon im Kindergarten, wo es ein Keyboard gab, wurde das Talent der Schwestern entdeckt. „Heute ist es nicht mehr selbstverständlich, dass es in der Kita oder im Kindergarten ein Instrument gibt. Dabei ist musikalische Früherziehung für Kinder so wichtig“, erklärt Alexandra. Das erste Instrument, das sie gelernt hat zu spielen, war das Klavier. Anita hat mit dem Alphorn angefangen. Zusammen spielen sie 15 verschiedene Instrumente.

Hofmann: Geschäft ist authentischer geworden

Im März kommen die beiden wieder nach Aalen. Dann treten sie im Rahmen ihrer Jubiläumstour in der Stadthalle auf. 30 Jahre Bühnenjubiläum werden dann gefeiert. In dieser Zeit hat sich einiges getan in der Branche. „Helene Fischer hat Grenzen geöffnet“, erklärt Alexandra. Schlager zu hören sei heute viel akzeptierter als früher, als es eher „chic“ war, klassische Musik zu hören. Insgesamt sei alles offener und authentischer geworden. „Früher hätte ich mich in einem Interview nicht sagen trauen, dass es eine Herausforderung sein kann, Karriere und Privatleben unter einen Hut zu bekommen. Da war es wichtig, in einer heilen Welt zu leben“, sagt Alexandra. Heute könnten auch Stars Ecken und Kanten haben. Zudem gebe es auch technisch und künstlerisch viel mehr Möglichkeiten. „Wir können viel wilder und verrückter sein. Für unser Album ,Hautkontakt’ haben wir zum Beispiel ein Cover gemacht, auf dem wir mit bunten Holi-Farben bemalt sind. So etwas wäre früher undenkbar gewesen“, erzählt Alexandra.

In ihren Entscheidungen sind die beiden jetzt wesentlich freier als noch vor ein paar Jahren. Seit Gründung ihrer eigenen Firma treten sie als „Anita & Alexandra Hofmann“ auf, vorher nannten sie sich die „Geschwister Hofmann“. Mit dieser Namensänderung wollten sie vor allem ausdrücken, dass sie zwei vollkommen unterschiedliche Schwestern sind. „Auch klingt ,Geschwister’ irgendwie niedlich und sehr nach klassischer Stubenmusi. Aber das ist ja nur ein kleiner Teil unseres musikalischen Repertoires“, erklärt Alexandra.

Seitdem sie sich selbst um alles kümmern, gibt es einiges zu tun: Kostüme müssen entworfen, genäht und anprobiert werden, Choreographien abgestimmt und geprobt, Effekte und Kulissen getestet werden. „Wir sind gerade dauernd unterwegs. Jede freie Minute vor der Tour nutzen wir. Da wird dann im Auto mit dem Choreographen telefoniert oder der Text gelernt“, sagt Anita. Da muss die Organisation passen. „Erst etwa eine Woche vor der Premiere laufen alle Puzzlestücke zusammen. Vorher wurden einzelne Teile wie Licht oder die Choreographie telefonisch oder per Mail abgestimmt“, erklärt Anita. Etwa 35 Personen kümmern sich während der Tour auf und hinter der Bühne um einen reibungslosen Ablauf der Shows.

Während der Tour so oft nach Hause wie es geht

Auch das Privatleben der Beiden muss mit der Karriere unter einen Hut gebracht werden. Alexandra hat zwei Söhne, neun und elf Jahre alt. „Während der Tour fahre ich so oft nach Hause wie es geht“, sagt sie. Wenn sie nicht zu Hause ist, kümmern sich vor allem ihr Mann, die Oma und ein „24-Stunden-mit-Leib-und-Seele-Opa“, wie Alexandra sagt, um die beiden Sprösslinge.

Das Konzert in Aalen werde ein besonderes, verraten die beiden. „Aalen ist die zweite Station der Tour. Die erste, die letzte und auch die zweite Vorstellung einer Tour sind immer etwas Besonderes. Beim zweiten Auftritt schwingt noch ein bisschen Premierenfieber mit und gleichzeitig muss man darauf achten, dass die Konzentration nicht leidet“, erklärt Alexandra. Vielleicht gibt’s dann nach der Show noch ein schnelles Eis.

