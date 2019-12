Angriff auf einen Disko-Besucher

Am frühen Mittwochmorgen ist der Besucher einer Diskothek in der Ulmer Straße von zwei Männern schwer verletzt worden.Als sich der 30-jährige Geschädigte gegen vier Uhr in den Raucherbereich begab, wurde er von zwei Männern angegangen, die auf ihn einschlugen und auf dem Boden liegend mit den Füßen auf ihn eintraten. Der Geschädigte wurde dabei schwer verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Hinweise auf die bisher unbekannten Täter werden erbeten an das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240.