Angels verlängern mit Ajtony Imreh

Kaum ist die Saison in der Damen-Basketball-Bundesliga beendet, stellen die Eigner Angels Nördlingen die Weichen für die nächste und klären die wichtigste aller Personalfragen. Nach drei Spielzeiten mit dem ungarischen Basketball-Fachmann entschieden sich die Verantwortlichen der BG Donau-Ries auf Kontinuität zu setzen, was die Position des Cheftrainers angeht. Ajtony Imreh führte die Angels in seiner Premierensaison auf Tabellenplatz drei bis sie abgebrochen wurde und danach durch zwei Spielzeiten, die primär von der globalen Pandemie geprägt waren. Mit jeweils Platz neun verpassten die Angels zwar die Play-Off-Ränge knapp, liefen aber nie Gefahr in Richtung Abstiegsplätze zu driften. Mehr als Tabellenplatz wird die Arbeit des Ungarn bei der BG aber an der Art und Weise gemessen, wie er sein Team formt und seine Spielerinnen besser macht. Das „We“, das Miteinander, die mannschaftliche Geschlossenheit steht bei Coach Tony, wie der 42-jährige Übungsleiter allenthalben genannt wird, im Mittelpunkt. Seine akribische und hochintensive Trainingsarbeit sorgt nicht nur dafür, dass Imreh bei seinen Spielerinnen hochgeschätzt ist, sondern auch dass diese sich im Laufe einer Saison enorm weiterentwickeln.

Imreh erhält einen Vertrag für zwei Spielzeiten plus einer Option für zwei weitere Jahre. „Ich bin sehr optimistisch was unsere Zukunft angeht“, erklärte Imreh.