Angels mit nie gefährdetem Sieg

Mit einem nie gefährdeten 78:60-Sieg (21:14, 22:14, 21:16, 14:16) gegen die GISA SV Halle Lions haben die XCYDE Angels ihren vierten Platz in der Damen-Basketballbundesliga gefestigt.

Neben einer in Top-Form spielenden Danielle McCray und Point Guard Leslie Vorpahl steuerte auch Nördlingens Neu-Nationalspielerin und Topscorerin der Liga aus der Nahdistanz, Luisa Geiselsöder trotz Verletzung wichtige Punkte bei.

Und dann war da noch Wirbelwind Magaly Meynadier, die ihre Gegenspielerinnen schwindlig spielte. Bei so viel Spielfreude schienen die Angels das Körbe-Werfen zu vergessen.

Dass die Stimmung in der Hermann-Keßler-Halle dennoch gut blieb, dafür sorgten unter anderem auch Julia Förner und Neuolympionikin Samantha Hill, die mit ihrem schnellen Passspiel die Haller Defense regelmäßig in Verlegenheit brachten.

Am Ende stand ein 78:60-Sieg. An diesem Sonntag (16 Uhr) gastieren die GiroLive-Panthers aus Osnabrück in Nördlingen. Der starke Aufsteiger belegt den 5. Tabellenplatz.