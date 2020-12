Angels erkämpfen sich Sieg

Nach einem defensiv geprägten Spiel sicherte sich der Damen-Basketball-Bundesligist XCYDE Angels Nördlingen einen knappen 55:53-Sieg gegen den Tabellennachbarn BC pharmaserv Marburg.

Als Turm in der Schlacht erwies sich erneut Tori Waldner, die nicht nur vier Würfe blockte und neun Rebounds einsammelte, sondern auch selber 16 Punkte erzielte, davon zwei Dreier. Die Burgspiele der Angels gehen weiter. Nach Frei-, nun Mar- und am Mittwoch noch Wasserburg. Ohne Center-Spielerin Nani Ilmberger, die sich im Freiburg-Spiel einen Kreuzbandriss zuzog und für den Rest der Saison ausfällt und ohne Mesi Obanor war die Imreh-Truppe auf den großen Positionen arg gehandicapt. Waldner erkämpfte sich und ihrer Mannschaft einen trainingsfreien Tag am 25. Dezember. Nach Vorgabe des Trainers sollte der erste Weihnachtsfeiertag nicht trainiert werden, wenn beide Spiele gegen Freiburg und Marburg gewonnen werden. Motivation ist eben alles. Ob auch gegen die dritte Burg gewonnen werden kann, sieht man am Mittwochabend, nach dem Auswärtsspiel in Wasserburg.