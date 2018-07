Angelo Donato bildet künftig die Schnittstelle

Der TSV Essingen ist nicht nur bei seiner ersten Mannschaft aktiv in der Sommerpause, nein auch im Jugendbereich ist nachgebessert worden. Angelo Donato, früher unter anderem Profi beim VfR Aalen, wird in der kommenden Saison die A-Jugend trainieren, soll darüber hinaus allerdings auch als Schnittstelle zwischen Jugend und Senioren fungieren.

Schon lange ist Donato dem TSV Essingen eng verbunden, hatte damals in der Landesliga immer mal wieder ausgeholfen und hält sich immer noch in der AH der Essinger fit, mit der er jüngst sogar Bezirksmeister geworden ist. „Zu dieser Aufgabe bin ich wie die Jungfrau zum Kinde gekommen. Die Kaderzusammenstellung war eigentlich schon abgeschlossen. Es sollen aber jetzt schon ein, zwei Perspektivspieler in der Mannschaft sein“, so Donato, der sich auf seine neue Aufgabe freut, zumal er sich in Essingen sehr wohl fühlt und gerade an seiner Trainer-B-Lizenz bastelt.

„Wir möchten hier in Essingen etwas entwickeln. Vom Praktischen her kann ich den Jungs sicherlich einiges beibringen und vermitteln. Wer Gas gibt und die Motivation mitbringt, dem können wir weiterhelfen“, sagt Donato. Mittel- bis langfristig soll sich so eine Perspektive für den Seniorenbereich entwickeln. Michael Weiß wird ebenfalls im Trainerteam Donatos stehen. Der Austausch mit erster und zweiter Mannschaft soll künftig regelmäßig und intensiv stattfinden. Abteilungsleiter Siad Esber hat Donato letztlich persönlich von der neuen Position überzeugt, die mehr als nur die Traineraufgabe bei den A-Junioren beinhaltet.

Mit dem LR Ahlen ist Donato damals in die 2. Liga aufgestiegen, nun soll er die A-Junioren aus der Kreisliga führen – und mittelfristig einen vernünftigen Unterbau für die Senioren beim TSV schaffen. „Mit Angelo haben wir den richtigen Mann für diesen Schnittstellenbereich gefunden“, freut sich Esber.