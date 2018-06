„Ich freue mich sehr, jetzt in der Erwachsenenbildung arbeiten zu können“, sagt Birgit Elsasser, neue Bildungsreferentin bei der Katholischen Erwachsenenbildung (KEB) Ostalb. Pünktlich zum Erscheinungstermin des neuen Herbst/Winterprogramms der Einrichtung, hat auch Elsasser ihr Büro im Haus der katholischen Kirche bezogen. Sie tritt die Nachfolge von Luzia Gutknecht an, die in den Schuldienst zurückgegangen ist.

Genau dieses Themenfeld hat sie sich gewünscht. Erwachsenenbildung, Eltern und Familie, Angebote, „die Laune machen“, vom Mediationsabend bis hin zum Erziehungskurs. „Es sind Dinge, die den Alltag begleiten und erleichtern können, Dinge, die einfach gut tun“, beschreibt Birgit Elsasser die Inhalte, um die sie sich künftig bei der KEB kümmern wird. Gemeinsam mit Karin Specht, die den Bereich der Seniorenarbeit unter sich hat und mit KEB-Leiter Wilfred Nann bildet sie das Führungsteam der KEB Ostalbkreis.

Birgit Elsasser ist keine Unbekannte in Aalen. Die studierte Diplom-Pädagogin stammt aus dem Ostalbkreis und war vor ihrer Elternzeit im Jugendreferat im Haus der Kirche tätig. Mittlerweile wohnt sie mit ihrer Familie in Schwäbisch Hall und pendelt zur Arbeit nach Aalen. „Die Stellen in der Erwachsenenbildung sind rar, deshalb bin ich sehr glücklich, hier die Nachfolge von Luzia Gutknecht antreten zu können“. Künftig kümmert und koordiniert Birgit Elsasser also alles, was mit Eltern und Familie im Bereich der Erwachsenenbildung und darüber hinaus zu tun hat.

Neues Kursprogramm

Froh darüber, die Stelle wieder so gut besetzt zu haben, ist KEB-Leiter Wilfred Nann. Schließlich sei der Bereich, den Birgit Elsasser führen wird, ein wichtiger, interessanter und anspruchsvoller zugleich. „Wir können mit ihr auch die Netzwerke, die sie in der Jugendarbeit geknüpft hat, ausnutzen“, ist Nann überzeugt. Gleichzeitig freut er sich, wieder ein gutes Programm für das Herbst/Winterhalbjahr 2016/17 vorlegen zu können, das mit 88 Seiten einen neuen Rekordumfang aufweist. Gesellschaftliche Schwerpunkte liegen in der Flüchtlingsthematik und in der Fluchtursachenbekämpfung. Im Bereich Kunst und Kultur sind Perlen wie die „LiteraTour“ dabei, bei denen Michael Krämer mit den Gästen auf Entdeckungsreise durch die Buchneuerscheinungen des Jahres gehen wird. Darüber hinaus sind die KESS-Kurse der KEB inzwischen zu einer Marke geworden und nicht mehr wegzudenken aus dem Bildungsbereich für junge Familien. „Die Kurse sind überaus beliebt und sehr gut besucht“, freut sich Nann. Eine Bildungsreise nach Kuba an Pfingsten ist bereits in Planung und verspricht interessante Einblicke in den karibischen Inselstaat.

Das neue Kursprogramm der KEB liegt in allen öffentlichen Einrichtungen aus. Online ist es unter www.keb-ostalbkreis.de zu finden.