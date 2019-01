Andrist wohl ein Kandidat in Aalen

Am 31. Januar schließt das Transferfenster und es ist kein Geheimnis, dass der Fußball-Drittligist VfR Aalen noch einen weiteren offensiven Akteur auf der Wunschliste hat. Wie das Onlineportal „Liga-drei.de“ nun erfahren haben will, soll Stephan Andrist vom SV Wehen Wiesbaden ein heißer Kandidat in Aalen sein.

Der 31 Jahre alte Andrist kann im rechten und linken Mittelfeld oder als hängende Spitze eingesetzt werden und passt damit ins Anforderungsprofil des VfR. Sein aktueller Marktwert beträgt laut „transfermarkt.de“ 325 000 Euro. Sollte es zu einem Transfer des Schweizers nach Aalen kommen, dann wird sich die Summe aber vermutlich deutlich reduzieren.

Denn die Aalener verfügen nach dem Bär-Abgang (wechselte nach Braunschweig) zwar über etwas finanziellen Spielraum, dennoch schwimmt das Team von der Ostalb nicht gerade im Geld. Andrist, der seit 2017 bei Wehen Wiesbaden spielt, kommt in der laufenden Saison auf 15 Einsätze, erzielte dabei drei Treffer und bereitete ein Tor vor. In der vergangenen Spielzeit kam der Mittelfeldspieler noch auf 15 Tore und acht Vorlagen. VfR-Trainer Argirios Giannikis wollte das Interesse an Andrist auf Nachfrage der „Aalener Nachrichten“ nicht bestätigen sagt aber auch: „Es ist kein Geheimnis, dass wir auf dieser Position noch einen Spieler suchen und, dass wir dabei auch in Regale greifen, die zunächst für den VfR Aalen nicht erschwinglich scheinen. Wir sind bemüht, aber Wintertransfers sind komplexer als Verpflichtungen im Sommer.“