Der Fußball-Zweitligist 1. FC Heidenheim muss vorerst auf Sommerneuzugang Robert Andrich verzichten.

Wie eine Kernspinuntersuchung am heutigen Freitag ergab, hatte sich der 23-Jährige am vergangenen Samstag im Testspiel gegen den Linzer ASK während eines Zweikampfes einen Außenbandriss am linken Sprunggelenk zugezogen. Andrich musste bereits in der 14. Minute ausgewechselt werden. Der Mittelfeldspieler wird damit voraussichtlich erst in ein bis zwei Wochen wieder ins Mannschaftstraining zurückkehren können.