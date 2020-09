Andreas Neidlinger kehrt als Rektor an die Schloss-Schule zurück

Am Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum Schloss-Schule in Wasseralfingen hat das Regierungspräsidium Stuttgart die Stelle des Rektors mit Sonderschulrektor Andreas Neidlinger zum 1. September wieder besetzt.

Nach dem Studium für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd durchlief Neidlinger den Vorbereitungsdienst an der Martin-Schaffner-Schule in Ulm und dem Seminar zur Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte Laupheim. Nach seiner ersten Dienststelle, der Bibrisschule in Herbrechtingen, wurde er Lehrer an der Arthur-Hartmann-Schule in Heidenheim und absolvierte berufsbegleitend das Aufbaustudium der Sonderpädagogik an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg.

Zunächst als Sonderschullehrer an der Sonnenbergschule (Förderschule) in Oberkochen, kam er dann erstmals an die Schloss-Schule in Wasseralfingen. Doch Neidlinger zog es als Sonderschulkonrektor schließlich an die Arthur-Hartmann-Schule in Heidenheim zurück, an der er kurze Zeit später auch dortiger Sonderschulrektor wurde. Über die Astrid-Lindgren-Schule in Ulm, die er acht Jahre als Rektor leitete, kehrt er erneut an eine seiner bisherigen Wirkungsstätten, nämlich die Schloss-Schule in Wasseralfingen, zurück, um dort die Funktion des Sonderschulrektors auszufüllen.

Für den engagierten Sonderschulrektor ist das vertrauensvolle Zusammenarbeiten mit den Kolleginnen und Kollegen, den Eltern, dem Schulträger und allen am Schulleben Beteiligten ein besonderes Anliegen. Im Mittelpunkt seiner Arbeit stehen vorrangig die Schülerinnen und Schüler und deren individuelle Förderung. Neidlinger ist aktiver Musiker und Mitglied im Verein „Ulmer Paddler“ in Ulm.