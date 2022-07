Andreas Ladurner ist neuer Prorektor

In ihrer jüngsten Sitzung haben die Senatsmitglieder der Hochschule Aalen Professor Andreas Ladurner aus der Fakultät Wirtschaftswissenschaften mit deutlicher Mehrheit zum Prorektor für Lehre, Gründung und Weiterbildung für eine Amtszeit von drei Jahren gewählt. Der Jurist aus dem Studienbereich Gesundheitsmanagement übernimmt damit zum September das Amt von Professor Marcus Liebschner, der sich künftig wieder verstärkt den Themen des operativen und innovativen Lernens und Lehrens in der Fakultät Elektronik und Informatik widmen und diese weiterentwickeln wird. Ladurner zeigte sich erfreut über seine Wahl zum Prorektor. Der promovierte Jurist wurde 2012 nach Stationen in der Forschungsverwaltung und der freien Wirtschaft an die Hochschule Aalen berufen und bekleidet seit 2017 das Amt des Studiendekans im Studienbereich Gesundheitsmanagement. Er will das Thema Gesundheit an der Hochschule weiter stärken und den gesellschaftlichen Megatrend Gesundheit aufgreifen, aber auch die technischen Fächer weiter stärken und zeitgemäß ausbauen. Außerdem will er nach Pandemie und Lockdowns mit neuen Lehrformaten zu einem „new normal“ der Lehre beitragen. Ein weiteres Anliegen sei ihm auch, die bürokratische Komplexität in einigen Bereichen der Hochschule zu vereinfachen.