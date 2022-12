Andreas Beck: „Rückschläge können auch zu Erfolgserlebnissen werden“

Vergangene Woche hat der Wasseralfinger Fußball-Profi Andreas Beck (35) seine erfolgreiche Karriere beendet. Seine größten Erfolge waren Deutscher Meister 2007 mit dem VfB Stuttgart und Türkischer Meister mit Besiktas Istanbul in den Jahren 2016 und 2017. 2009 wurde er mit Mitspielern wie Manuel Neuer, Mats Hummels oder Mesut Özil U21-Europameister. Im Interview spricht der frühere Außenverteidiger über seine Karriere, Trainer, Mitspieler, besondere Partien und die deutsche Nationalmannschaft:

Herr Beck, wie haben Sie die Weihnachtsfeiertage ganz ohne Fußball-Stress erlebt?

Daheim, sehr entspannt und gemütlich im Kreise der Familie. Es gab auch Jahre, an denen ich an Weihnachten gespielt hatte. In der Türkei sogar an Heiligabend. Mit drei Kindern im eigenen Haus in Belgien nun zu feiern ist auch mal was Schönes.

Sie sind in Wasseralfingen aufgewachsen. Haben Sie noch Kontakt zur Ostalb?

Ja, auf jeden Fall. Meine Eltern leben noch in Wasseralfingen, mein Bruder wohnt zwar nicht auf der Ostalb, allerdings in der Nähe von Stuttgart. Die Verbindung zum Schwabenländle ist auf jeden Fall noch da und auch die Berührungspunkte zur Ostalb sind noch sehr intensiv.

Sie haben vergangene Woche Ihre Karriere beendet. Gab es keine reizvollen Angebote oder hatten Sie einfach genug vom Fußball?

Genug vom Fußball werde ich, glaube ich ein Leben lang nicht bekommen, denn er ist ein Teil meiner DNA. Nach den 17 Profijahren überlegt man einfach für sich, ob das Ganze mit der jetzigen Lebensphase noch vereinbar ist. Wie schon gesagt, ich habe drei Kinder – und dann nur noch irgendwo einen Einjahresvertrag zu unterschreiben, weit weg von der Familie, das wollte ich einfach nicht mehr. Ich habe die Optionen zwar nochmals ausgelotet, aber: Es hätte schon sehr reizvoll sein müssen, dass es noch mal Sinn gemacht hätte. Die Aufgaben, Erlebnisse und Freiheiten, die ich seit Sommer erlebe, genieße ich sehr. Das hat mich dazu bewogen, letztlich aufzuhören.

Wie fällt Ihr persönliches Karriere-Fazit aus? Würden Sie alles noch einmal so machen, oder gibt es Momente, die im Nachhinein anders hätten verlaufen sollen?

In so einer Karriere ist die tägliche Arbeit entscheidend – und diese habe ich absolut geliebt. Das ist die Grundlage, um fit und gesund zu sein. Da kann ich wirklich unfassbar dankbar sein, dass ich in meiner Karriere fast verschont geblieben bin von großen Verletzungen. In meiner Laufbahn als Fußball-Profi hatte ich schon auch viel Glück, da ich gute Leute um mich herum hatte. Im Nachhinein bin ich für alles, wie es in meiner Karriere kam, sehr dankbar: Es war einfach ein wilder Ritt, mit Ups and Downs. Ich habe fast 500 Profispiele gemacht in mehreren Ländern. Ich kann mich nicht beschweren.

Von welchem Trainer haben Sie im Laufe der Karriere am meisten gelernt?

Den einen herauszupicken ist sehr schwer. Jede Station hatte seine eigene Würze, Prinzipien und Philosophie. In meiner Jugend beim VfB Stuttgart hatte mich Thomas Tuchel sehr geprägt. Später war er dann einer meiner Mentoren. Giovanni Trappattoni hatte mich dann zu den Profis geholt. Armin Veh machte mich schließlich zum Bundesliga-Profi. Joachim Löw ermöglichte mir das Debüt in der Nationalmannschaft. Ralf Rangnick zu Hoffenheimer-Zeiten darf auch nicht unerwähnt bleiben. Von jedem Trainer hat man etwas mitgenommen.

Gab es auch jemanden, mit dem Sie nicht so gut klarkamen?

Das waren meistens die Herausforderungen, sich selber an die Gegebenheiten anzupassen. Horst Hrubesch war mein Trainer in der deutschen U18-Nationalmannschaft, da hatte es noch nicht so gefunkt (lacht). Später war er in der U21 war wieder unser Trainer. Da hatte ich das Ganze dann aber aus einem anderen Blickwinkel betrachtet, da ich mich in dieser Zeit als Mensch weiterentwickelt hatte. Mit ihm sind war dann auch Europameister geworden. In der Türkei war Senol Günes mein Trainer bei Besiktas. Seine Art war ganz anders, wie ich sie in Deutschland erlebt hatte. Es ging mehr um die Menschenführung und wie man ein Team zusammenhält. Aber ich habe auch aus den schweren Phasen gelernt. Markus Babbel beispielsweise hatte mich mal in Hoffenheim auf die Tribüne gesetzt.

Wie haben Sie darauf reagiert?

Ich war nicht erfreut, musste es jedoch akzeptieren. Aber ich wollte nicht wegrennen, sondern bin meinen Mann gestanden. Ich hatte doppelt so viel gearbeitet – und am Ende stand ich wieder auf dem Platz und hatte sogar die Kapitänsbinde am Arm. Ich wusste diese Rückschläge zu nutzen: Nicht lamentieren, sondern entgegengesetzt mehr machen.

Als Profi haben Sie für den VfB Stuttgart, die TSG Hoffenheim, Besiktas Istanbul und KAS Eupen gespielt. Welche Station war am prägendsten?

Jede Station hat sehr auf mich abgefärbt – und jede war in meiner Lebensphase auch prägend. Der VfB hat mich zu dem gemacht, was ich bin: nämlich Profispieler. Meine Jugendtrainer haben mir die Grundtugenden wie Disziplin und Arbeit gelehrt und auf den Weg gegeben. Diese haben mir erst ermöglicht Profispieler, Deutscher Meister und Champions-League-Spieler zu werden. Ich war allerdings kein Stammspieler. Dann kam der nächste Schritt in Hoffenheim. Dort bin ich zum Nationalspieler gereift und habe fast 220 Bundesliga-Spiele absolviert. Meine besten Jahre hatte ich in Hoffenheim. Die sportlich aufregendste und wildeste Zeit hatte ich allerdings in der Türkei: Meine erste Tochter kam dort zu Welt, ich hatte zwei Titel gewonnen und konnte Champions League und Europa League spielen. Dort wurde ich richtig erwachsen. Allerdings erlebte ich auch Terror und den Putsch-Versuch.

Im Anschluss sind Sie dann nochmals zum VfB gewechselt…

Genau, im ersten Jahr wurden wir Siebter und im Zweiten sind wir dann abgestiegen. Ich hatte mir auch noch das Kreuzband und den Meniskus gerissen. Das war hart – und trotzdem auch sehr schön, da ich bei meinem Heimatverein nochmals Bundesliga spielen konnte. In Eupen war alles eine Nummer kleiner, aber sportlich extrem herausfordernd. Dort lag der Fokus allerdings einfach nur auf Fußball. Es hat schon Spaß gemacht, die größeren Vereine wie Antwerpen, Lüttich, Gent, Genk oder Brügge zu ärgern.

Gegen welche Spieler haben Sie überhaupt nicht gerne gespielt?

Die besten Spieler waren letztlich auch die größte Herausforderung. Bei Bayern oder Dortmund spielen eben auch die besten Spieler. Für die Fans und auch einen selber waren das dann immer Festtage, aber eben auch Herausforderungen: Gegen einen Arjen Robben oder Franck Ribery zu den besten Zeiten etwa jedes halbe Jahr zu spielen. Auch ein Tobias Werner vom FC Augsburg ist immer giftig gewesen und draufgegangen. Daniel Caligiuri war immer unnachgiebig. Zum Schluss waren Jaden Sancho oder ein Bruma von Galatasaray Istanbul sehr unangenehm. Auf der Außenposition spielt man eigentlich immer gegen mit die besten Spieler des Gegners. Sie sind stark im Eins-gegen-Eins und haben den Anspruch selbst Tore zu erzielen. Es hat aber Spaß gemacht.

Wer war Ihr liebster Mitspieler?

Für mich war es ein Genuss in Hoffenheim Carlos Eduardo vor mir zu haben. Er hatte einen ganz starken linken Fuß und wurde später brasilianischer Nationalspieler. Es war eine Augenweide, ihn spielen zu sehen. Später war es in ähnlicher Form in der Türkei Ricardo Quaresma.

Gibt es Spiele, an die Sie auch heute noch zurückdenken?

Das war das erste Liga-Spiel der TSG Hoffenheim bei Bayern München kurz vor der Winterpause. Wir waren als Aufsteiger Spitzenreiter und Bayern Zweiter. Das wurde medial natürlich sehr aufbereitet. Kurz vor Schluss hat Bayern dann den Siegtreffer zum 2:1 erzielt. Das war schade für uns, aber mit dem ganzen Drumherum trotzdem ein Erlebnis. Mit Markus Gisdol standen wir 2013 kurz vor dem Abstieg. Am letzten Spieltag waren wir eigentlich schon abgeschlagen. In Dortmund musste ein Sieg her, und der direkte Konkurrent Düsseldorf verlieren, damit wir noch in die Relegation kommen. Dortmund zog kurz davor ins Champions-League-Finale ein – aber die Partie haben wir gewonnen. Dass wir es noch in die Relegation geschafft hatten, war unbeschreiblich.

Was waren die positivsten und negativsten Erlebnisse Ihrer Karriere?

Positiv sind natürlich die Titel, Debüts wie das erste Spiel in der Bundesliga oder der Nationalmannschaft sind sehr prägende Momente. Negativ waren Verletzungen und die Streichung aus dem WM-Kader 2010 nach sechs Wochen Vorbereitung. Das sind Enttäuschungen, die ich im Nachhinein aber auch als Geschenke wahrgenommen habe. Man sollte die Dinge so akzeptieren und nehmen, wie sie sind. Oder wenn ein Trainer kommt und sagt, dass er mit mir nicht viel anfangen kann. Vom Stammspieler und Kapitän wirst du auf einmal auf die Tribüne beordert und ich sollte mir einen neuen Verein suchen. In dem Moment schluckt man erst mal. Aber ich sagte mir: Jetzt erst recht und ein paar Wochen später stand ich doch wieder als Kapitän auf dem Platz. Rückschläge können, wenn man sich da herausarbeitet, auch zu Erfolgserlebnissen werden.

Für die deutsche Nationalmannschaft kamen Sie insgesamt neunmal zum Einsatz. Wie bewerten Sie die Entwicklung des DFB-Teams zu dieser Zeit?

Zu meiner Zeit ging es so richtig los mit der „goldenen Generation“. Mit den U21-Eurpameistern 2009 hatten wir sehr viele Spieler, die den Sprung in die A-Nationalmannschaft geschafft hatten und sich auch festgebissen hatten. Für mich persönlich war es toll, ein Teil der A-Nationalmannschaft gewesen zu sein, auch wenn ich keinen großen Titel gewonnen hatte.

Wie betrachten Sie das DFB-Team in der heutigen Zeit?

Strukturell und inhaltlich passt etwas nicht, wenn man dreimal in Folge früh bei einem großen Turnier ausgeschieden ist. Das kann kein Zufall sein. Niederlagen können auch der Motor für Veränderungen, ein Neuanfang und eine Neuausrichtung sein. So etwas muss aber durchdacht werden. Man kann nicht nur sagen: „Hätten wir unsere Tore gemacht, wären wir weiter gekommen.“ Man muss einfach andere Wege gehen und sich hinterfragen. Ich glaube schon, dass der DFB anfängt das zu machen. Es ist kein einfacher Prozess, aber es muss getan werden. Anfang der 2000er hat man Vieles auf den Kopf gestellt und bewiesen, dass man sich neu erfinden kann. Bei den vergangenen Turnieren der deutschen Nationalmannschaft hat man die Grundtugenden wie Leidenschaft, Wille, Galligkeit oder Gier vielleicht nicht immer über die gesamte Spielzeit gesehen. Hinzu kamen bei der WM dann noch die politischen Diskussionen.

Sie meinen damit die „One-Love-Binde“

Ja, das kann dann vielleicht schon auch mal ins Sportliche reinspielen.

Vor allem auf den Außenverteidigerpositionen gab es bei der WM in Katar Probleme, wie erklären Sie sich das?

Auch im deutschen Fußball gibt es heute keine klare Definition mehr des Außenverteidigers. Wenn man in der Dreierkette spielt, steht der Außenverteidiger sehr hoch und er übernimmt eigentlich den Part des Außenstürmers. In der Viererkette ist ein Außenverteidiger tiefstehend und macht seine Seite zu. Er muss gut verteidigen können. Frankreich hatte Verteidiger, die ihre Positionen halten. Linksverteidiger Theo Hernandez durfte offensiver agieren, der Rechtsverteidiger dagegen durfte gefühlt nicht über die Mittellinie gehen. Das ist alles klar definiert. Joules Koundé und Benjamin Pavard halten die Bälle und machen ihren Job. In Deutschland gibt es keine richtige Aufgabenbeschreibung.

Wie fanden Sie die WM in Katar allgemein?

Ich fand sie sportlich sehr gut. Es war auch alles sehr professionell organisiert. Ich war selbst ein paar Tage vor Ort und konnte drei Spiele innerhalb von zwei Tagen sehen. Die Volunteers haben einen fantastischen Job im und um die Stadien gemacht. Das Turnier an sich habe ich aus sportlicher Sicht sehr genossen. Wie das Ganze zustande kam, ist wieder eine andere Geschichte, und die kann man auch durchaus kritisch betrachten.

Abschließend noch die Frage: Bleiben Sie dem Fußball nach dem Karriereende in einer bestimmten Form treu?

Den Fußball bekommt man aus mir nicht heraus. In welcher Form das Mal sein wird, kann ich aber noch nicht sagen. Mein Lebensinhalt möchte ich jetzt nicht gleich mit Aufgaben und Positionen füllen. Ich möchte mir den Luxus als Privatmann gönnen zu reisen, in Stadien gehen, Turniere mitzunehmen, alte Vereine, Verbände und Trainer besuchen. Ich möchte als Interessierter einfach anderen über die Schulter schauen, lernen und wachsen. Die Dinge entwickeln sich dann auch beim Tun, sowohl im Sport als auch in der Wirtschaft. Ich habe ja auch das Wirtschaftsabitur gemacht, das Ganze will ich weiter verfeinern.