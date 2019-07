Andrea Hatam bleibt Ortsvorsteherin in Wasseralfingen

Andra Hatam (SPD) soll für die kommenden fünf Jahre Ortsvorsteherin in Aalens größten Stadtbezirk bleiben. Dafür hat am Dienstagabend der neue Wasseralfinger Ortschafstrat mehrheitlich gestimmt.

Wenn der Gemeinderat am 24. Juli zustimmt, ginge Hatam in ihre dritte Amtsperiode. Die Grünen-Fraktion hatte Michael Graule vorgeschlagen. Er bekam vier der 18 Stimmen. Josef Anton Fuchs (CDU) hatte sich – anders als es viele Bürger erwartet hatten – doch nicht zur Wahl aufstellen lassen.

Die Wiederwahl Hatams ging relativ schnell über die Bühne, trotz geheimer Wahl. Länger diskutiert wurde über ihren Stellvertreter. Eigentlich waren drei vorgesehen.

Peter Ott (SPD) warf die Frage auf, ob überhaupt drei Stellvertreter tatsächlich notwendig seien. Schließlich hätten der Gemeinderat und die anderen Ortschaftsräte auch nur zwei Stellvertreter. Dieselbe Frage, so Armin Abele (CDU), hätten er und seine Fraktion sich auch schon gestellt. Am Ende sei man zu dem Schluss gekommen: Im Sommer und in der Ferienzeit seien drei Stellvertreter kein Nachteil. Drei Stellvertreter schaden nicht, meinte auch Albrecht Jenner (SPD).

Als erster Stellvertreter war Josef Anton Fuchs vorgeschlagen worden, der bei der Kommunalwahl nach Hatam (4728) die zweitmeisten Stimmen (2833) geholt hatte. Er setzte sich mit 14 Stimmen gegen Josch Venus (Grüne) durch. Zum zweiten Stellvertreter wurde Franz Fetzer (Freie Wähler Wasseralfingen) gewählt, der sich wiederum mit 14 zu vier Stimmen gegen Venus durchsetzte.

Als es eigentlich an die Wahl des dritten Stellvertreters gehen sollte, erklärte Sigrun Huber-Ronecker (Grüne), es „sei befremdlich“, dass „auf einmal“ ein dritter Stellvertreter gewählt werden soll. Das habe sie in den letzten Jahren nicht erlebt. Darüber wurde abgestimmt: Alle 18 Ortschaftsräte votierten dafür, dass es nur zwei Ortsvorsteher-Stellvertreter geben soll.