Drei Ringer der KG Fachsenfeld/Dewangen sind bei den deutschen Meisterschaften der Junioren im freien Stil an den Start gegangen. Die Vorbereitung verlief weder bei André Winkler noch bei Peter Eckstein ideal. Denn mitten in der DM-Vorbereitung erwischte beide Sportler die Grippe. Dennoch holte sich Winkler den dritten Platz.

Peter Eckstein startete in der Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm. Mit zwei Siegen über Michael Otto vom TV Achen-Walheim und Tobias Schmidt vom SV Johannis Nürnberg stand die Türe für einen Podiumsplatz schon ziemlich weit offen. Danach musste er sich aber dann dem späteren Deutschen Meister Tino Rettinger von der RWG Mömbris-Königshofen und dem Drittplatzierten Luca Megerle vom ASV Urloffen geschlagen geben. Damit landete er dem siebten Platz.

Eckstein muss Lehrgeld bezahlen

Michael Eckstein kämpfte in seinem ersten Jahr bei den Junioren in der Gewichtsklasse bis 74 Kilogramm. Mit einer Niederlage gegen Marcel Berger von Freisig verabschiedete sich Eckstein von diesem Turnier mit einem 19. Platz. Auch André Winkler startete wie Eckstein in der Gewichtsklasse bis 74 Kilogramm. Aufgrund der vergangenen Leistungen zählte man den Schüler der Eliteschule des Sports in Freiburg schon ein wenig zum Favoritenkreis auf die Podiumsplätze, obwohl er nächstes Jahr auch nochmals bei den Junioren des Alters wegen an den Start gehen kann.

Winkler startete mit zwei Siegen über Michael Walgutski von Graben Neudorf und dem Trossinger Dennis Rubach, der in der 1. Bundesliga für den RC Merken an den Start geht. Und somit stand der KGler schon im Halbfinale. Hier musste er sich bei einem eigenen Angriff kontern lassen und verlor entscheidend. Dennoch stand der junge Sportler am nächsten Tag im kleinen Finale um die Bronzemedaille auf der Matte. Hier stand ihm mit Lukas Rettig von Hemsbach ein Gegner gegenüber gegen, den er in vergangener Zeit auch schon eine Niederlage einstecken musste. Bis zur Halbzeit führte dann Lukas Rettig mit 2:0 Punkten und die Kgler hatten schon befürchten, dass es nichts werden würde mit der erhofften Medaille. Es folgten ein paar motivierende Worte in der Halbzeitpause von der Trainerecke an Winkler und auf der Matte stand plötzlich ein André Winkler, der den Kampf noch mit 11:2 Punkten für sich entscheiden konnte und sich die begehrte Medaille erkämpfte.