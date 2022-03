Andi Herkommer sichert dem SV Waldhausen in der letzten Minute einen Auswärtssieg beim FV Sontheim

Andi Herkommer hat dem SV Waldhausen in der letzten Minute einen Auswärtssieg beim FV Sontheim gesichert. Der SVW gewann dank toller Moral in der zweiten Halbzeit in der Fußball-Landesliga mit 3:2 (0:2).

Schrecksekunde für den SVW in der 31. Minute, als sich der Innenverteidiger Titzian Legat in einem Zweikampf mit seinem Gegenspieler am Knie verletzte. Durch zwei Unachtsamkeiten der Waldhäuser Hintermannschaft erzielte Sontheim in Minute 42. und Minute 44. das 1:0 und 2:0. Coach Jens Rohsgoderer fand in der Halbzeitpause mal wieder die richtigen Worte. Einen Freistoß setzte Vedat Yel gefühlvoll ans Lattenkreuz. Andi Herkommer reagierte am schnellsten und schob den Abpraller reaktionsschnell zum 2:1 über die Linie. Schiele gelang mit einem Freistoß aus 18 Meter der Ausgleich. Waldhausen drückte weiter auf das Tor. In der Nachspielzeit gelang Herkommer sein zweites Tor, per Kopf, zum vielumjubelten 2:3 Endstand. Nun geht es mit viel Selbstvertrauen am kommenden Mittwoch (19 Uhr) zum Spitzenspiel und Spitzenreiter nach Oberensingen.